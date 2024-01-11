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Политика

Елена Косенкова призвала штаб общественной поддержки выехать на предприятия

15.01.2024 17:35|ПсковКомментариев: 0

Штаб общественной поддержки Псковской области, который открылся в Пскове сегодня, 15 января, мог бы организовать выездные мероприятия на предприятиях, предложила генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

«Наша область будет одна из передовых - и по количеству голосов, и по поддержке, это однозначно. Но есть один штрих - некоторые до штаба не доберутся. Вот у нас на предприятии 600 человек, придут 20. Поэтому пожелание, если возможно, - прийти в коллектив, рассказать, каковы наши дела, перспективы, чтобы мы понимали, что в нас тоже заинтересованы. Когда к нам приходят и с нами разговаривают, это прекрасно», - сказала Елена Косенкова.

Штаб открылся в офисе «Команды 2018» на улице Некрасова, 17. Здесь можно оставить подпись в поддержку выдвижения кандидата.  Штаб будет работать со вторника по субботу с 10.00 до 17.00, понедельник и воскресенье - выходной.

Пресс-портрет
Косенкова Елена Александровна Путин Владимир Владимирович
Теги: #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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