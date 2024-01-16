Армен Мнацаканян: «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании

Партия «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.
Он отметил, что лично оставил подпись в одном из торговых центров Пскова. По словам Армена Мнацаканяна, он стоял в очереди, чтобы подписаться в поддержку выдвижения кандидата.
«Мы понимаем, что для России сейчас очень важный период — и в социальном, и в экономическом положении. Мы в историческом этапе, об этом забывать не надо. Думаю, ожидания хорошие. У нас есть успехи, есть и проблемы, но надо просто работать и все», - сказал Армен Мнацаканян.
Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей, этот порог уже пройден.