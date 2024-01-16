Политика

Армен Мнацаканян: «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании

Партия «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил заместитель председателя областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Мы дали старт, уверенно дали старт президентской кампании. Мы понимаем, что выборы президента — важнейшее событие для страны, для народа. Мы начали собирать подписи в поддержку выдвижения в качестве кандидата на выборах Владимира Путина», - сказал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что лично оставил подпись в одном из торговых центров Пскова. По словам Армена Мнацаканяна, он стоял в очереди, чтобы подписаться в поддержку выдвижения кандидата.

«Мы понимаем, что для России сейчас очень важный период — и в социальном, и в экономическом положении. Мы в историческом этапе, об этом забывать не надо. Думаю, ожидания хорошие. У нас есть успехи, есть и проблемы, но надо просто работать и все», - сказал Армен Мнацаканян.

Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей, этот порог уже пройден.