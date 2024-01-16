Антон Минаков: Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область

Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область и будет курсировать по территории региона две недели. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.
По его мнению, кандидат от ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий — обойдет конкурентов и займет минимум второе место.
«Я думаю, что все получится, и мы для этого приложим все усилия, чтобы занять второе место. Главный наш плюс в том, что наш кандидат идет от своей политической силы. Я не понимаю, почему этого не сделали наши оппоненты», - добавил Антон Минаков.