Политика

Антон Минаков: Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область

Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область и будет курсировать по территории региона две недели. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил региональный координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков.

«Для нас предвыборная кампания вошла в активную фазу, мы планируем изготовление агитационной продукции, будем стараться охватить максимальное количество населенных пунктов. К нам в регион вновь приедет автобус ЛДПР, он будет курсировать здесь две недели, что позволит нам охватить даже отдаленные населенные пункты», - сказал Антон Минаков.

По его мнению, кандидат от ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий — обойдет конкурентов и займет минимум второе место.

«Я думаю, что все получится, и мы для этого приложим все усилия, чтобы занять второе место. Главный наш плюс в том, что наш кандидат идет от своей политической силы. Я не понимаю, почему этого не сделали наши оппоненты», - добавил Антон Минаков.