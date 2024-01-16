Андрей Маковский: У «Новых людей» самый молодой кандидат в президенты

Партия «Новые люди» выдвинула в качестве кандидата в президенты одного из самых молодых кандидатов в истории президентских выборов в России. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель областного отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.
Гость студии отметил, что кандидат на выборах президента от партии Владислав Даванков сделает все, чтобы набрать на выборах максимальное количество голосов. По ожиданиям однопартийцев, поддержку кандидату окажет, в особенности, молодежь.
«Это один из самых молодых кандидатов из всех президентских кампаний, ему на данный момент 39 лет», - подчеркнул Андрей Маковский.