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Политика

Андрей Маковский: У «Новых людей» самый молодой кандидат в президенты

17.01.2024 13:51|ПсковКомментариев: 0

Партия «Новые люди» выдвинула в качестве кандидата в президенты одного из самых молодых кандидатов в истории президентских выборов в России. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель областного отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский.

«Уже сейчас кампания интересна и конкурента. У нас молодая партия, но уже среди членов партии была конкуренция и выбор, кто будет ее представлять на выборах», - заметил Андрей Маковский.

Гость студии отметил, что кандидат на выборах президента от партии Владислав Даванков сделает все, чтобы набрать на выборах максимальное количество голосов. По ожиданиям однопартийцев, поддержку кандидату окажет, в особенности, молодежь.

«Это один из самых молодых кандидатов из всех президентских кампаний, ему на данный момент 39 лет», - подчеркнул Андрей Маковский.

Напомним, круглые столы в преддверии выборов — наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.
Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #выборы #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
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