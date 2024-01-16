Политика

«Новые люди» и «Партия роста» пока не определились с главой псковского реготделения

Съезд по объединению «Новых людей» и «Партии роста» пройдет в феврале. Кто возглавит псковское региональное отделение после объединения двух партий, пока не ясно. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил руководитель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов.

«Сейчас ожидаем съезда "Партии роста", чтобы нам принять основное решение и слиться "Новыми людьми". И уже в феврале будет новый съезд по объединению», - сказал Игорь Романов.

Кто возглавит региональное отделение, по его словам, пока не ясно.

«Мы здесь не принимаем решение. Думаю, многие люди претендуют на это, и Андрей Андреевич (Маковский, председатель областного отделения партии "Новые люди" — ред.) претендует на это, и я претендую. Мне-то еще пока и в своей партии удобно», - сказал Игорь Романов.

Другой участник круглого стола Андрей Маковский отметил, что ему известно, кто будет секретарем регионального отделения, однако имя этого человека он раскрывать не стал.

«Это будет очень достойный, умный, талантливый человек и отличный управленец», - заверил Андрей Маковский.