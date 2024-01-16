Политика

Жители Талабских островов оставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина

Волонтёры Народного фронта в Псковской области по просьбе местных жителей посетили остров имени Залита, чтобы собрать подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в представители волонтерской организации.

Из-за запрета выхода на лед, добраться было нельзя ни пешком, ни на снегоходе. Единственный безопасный вариант - это аэроподушка, которая каждую неделю привозит на острова провиант. Вместе с местным сельсоветом Народный фронт посетил всех желающих поддержать выдвижение Владимира Путина. Сейчас это около 150 постоянных жителей. В основном - пенсионеры и сотрудники рыбопромысла, ведь на островах живут целые династии профессиональных рыбаков.

Так как накануне визита был сильный снегопад и ветер, дороги на острове замело, а техники там просто нет. Поэтому Народный фронт посетил всех адресно и даже помог расчистить дворы от снега одиноким пенсионерам.

Напомним, что сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина идет в торговых центрах «Акваполис», «Максимус» и «Империал» в Пскове и в ТЦ «Апельсин» и ТК «Весна» в Великих Луках с 17:00 до 20:00, в общественных приёмных партии «Единая Россия» с 10.00 до 17.00, в Региональном избирательном штабе и отделении Народного фронта по адресу: улица Советская, 15 с 10:00 до 18:00.