Пятый форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове в июне. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава Избирательной комиссии Псковской области отметил, что на пятом форуме будет работать грантовая площадка Росмолодежи, где молодежь сможет представить свои проекты, а затем получить гранты на их реализацию.
Он напомнил, что в прошлом году один из таких проектов удалось реализовать в Гдове — в администрации города теперь располагается молодежное пространство, где молодые люди собираются и обсуждают актуальные проблемы.
«Там кипит работа, это самое главное», - заметил Игорь Сопов.