Политика

Пятый форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове в июне

Пятый форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Пскове в июне. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Глава Избирательной комиссии Псковской области отметил, что на пятом форуме будет работать грантовая площадка Росмолодежи, где молодежь сможет представить свои проекты, а затем получить гранты на их реализацию.

«Мы ежегодно проводим молодежный форум избирательных комиссий, он уже международный, потому что в прошлом году к нам приехали коллеги из Белоруссии, и в этот понедельник Росмолодежь в очередной раз подтвердила нам грантовую площадку, и теперь на пятом юбилейном форуме, который будет проходить в июне, мы будем работать с Росмолодежью, и там будет возможность представить свои проекты, а потом получить на это финансирование, чтобы потом реализовать их на территории Псковской области», - сказал Игорь Сопов.

Он напомнил, что в прошлом году один из таких проектов удалось реализовать в Гдове — в администрации города теперь располагается молодежное пространство, где молодые люди собираются и обсуждают актуальные проблемы.

«Там кипит работа, это самое главное», - заметил Игорь Сопов.