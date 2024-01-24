Политика

Игорь Сопов: Кампания Бориса Надеждина идет в рамках закона

Потенциальный кандидат на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин проводит кампанию в рамках закона. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если будут какие-то нарушения, эти нарушения будут зафиксированы оппонентами, тут даже никакого мониторинга не надо. Сразу это все будет известно Центральной избирательной комиссии, если это произойдет на территории Псковской области, нас тоже сразу об этом предупредят. Информация о сборе подписей, представление кандидата о том, как идет сбор подписей — это всегда работа на публику. В данном случае мы оценки никакие давать не будем, мы даем только правовые оценки, когда это будет нас касаться, поэтому пока все идет в рамках закона, может быть, даже с некоторым эпатажным информационным шумом, это дело кандидата, даже этот эпатажный информационный шум ни за какие ограничения не заходит», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, поскольку партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме, Надеждину для регистрации на выборах необходимо до конца января собрать 100 тысяч подписей, из каждого региона сбора нужно предоставить 2,5 тысячи правильно оформленных подписей.

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.