Политика

Борису Надеждину никто не мешает проводить кампанию — Илья Стрелков

Потенциальному кандидату на выборах президента России от партии «Гражданская инициатива» Борису Надеждину никто не мешает проводить кампанию, кандидат вполне может попасть в президентский бюллетень. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков озвучил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Борис Надеждин играет в явную оппозицию, причем как Путину, так и многим руководителям регионов, и не боится этого. Но я хочу сказать, что никаких препятствий со стороны властей, административного ресурса - для Надеждина нет. Человек спокойно проводит встречи, открывает штабы, собирает подписи. В этом нет никаких проблем», - сказал Илья Стрелков.

По его мнению, Борис Надеждин вполне может собрать нужное количество подписей до 31 января и стать кандидатом в президенты. Гость студии отметил, что в Псковской области поддержку кандидату, по его ожиданиям, могут отказать члены регионального отделения партии «Яблоко».

Напомним, поскольку партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме, Надеждину для регистрации на выборах необходимо до конца января собрать 100 тысяч подписей.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.