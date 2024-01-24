Политика

Игорь Сопов: «Либеральные силы» в России не могут найти консенсус

«Либеральные силы» в России никогда не могут найти консенсус и выдвинуть единого кандидата. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас, как вы называете, "либеральные силы" никогда не могут найти единого консенсуса — никогда. К сожалению, это разрозненные группы, это лично мое мнение, и выдвинуть компромиссного кандидата от этого общего направления, течения никогда не удавалось. Почему-то амбиции каждой группы превышают все остальное, и мы это видели неоднократно. Единого лидера, который бы представлял это крыло, никогда не было», - сказал Игорь Сопов.

Гость студии считает, что последний удачный пример совместного выдвижения кандидатов от представителей этих политических объединений был зафиксирован в Санкт-Петербурге в 2002 году, когда партия «Яблоко» и партия «Союз правых сил» выдвинули единых кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Северной столицы.