Игорь Сопов: «Либеральные силы» в России не могут найти консенсус

«Либеральные силы» в России никогда не могут найти консенсус и выдвинуть единого кандидата. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии считает, что последний удачный пример совместного выдвижения кандидатов от представителей этих политических объединений был зафиксирован в Санкт-Петербурге в 2002 году, когда партия «Яблоко» и партия «Союз правых сил» выдвинули единых кандидатов на выборах в Законодательное Собрание Северной столицы.