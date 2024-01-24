Игорь Сопов: Больше одного кандидата — это уже конкурентные выборы

Выборы можно назвать конкурентными, если в них принимают участие как минимум два кандидата. И выборы президента России в марте будут конкурентными. Такое мнение председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Глава облизбиркома надеется, что выборы будут понятными для избирателей, а кандидаты будут вежливы по отношению друг к другу.
«Нужно, чтобы это были не взаимные обвинения, а конструктивные программы, которые можно будет почитать, обсудить и принять решение, за кого голосовать», - пояснил гость студии.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.