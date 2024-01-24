Политика

Наблюдателей обучают противодействию фейкам и информационным вбросам - Илья Стрелков

Общественных наблюдателей обучают противодействию фейкам и информационным вбросам. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В обучении общественных наблюдателей есть важный блок: "Противодействие фейкам и информационным вбросам". Выборы президента – это, конечно, самые важные выборы в нашей стране, они пройдут 15, 16, 17 марта. Мы боимся, что именно в эти три дня и за какое-то количество времени "до" начнется атака, в том числе при помощи иноагентов, которые активно работают, а также прозападных сил с целью помешать проведению выборов и дискредитировать избирательную систему», – рассказал Илья Стрелков.

Он уточнил, что такие проявления уже есть, их нарастание ожидается в дни президентских выборов в России.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.