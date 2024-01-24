Политика

Молодежь из 14 регионов собралась на слёт «Справедливой России» в Пскове

Межрегиональный слёт «Молодёжь "Справедливой России"» открылся в Пскове сегодня, 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское регионально отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Во главе с председателем Координационного совета «Молодёжи "Справедливой России"» Анастасией Павлюченковой в Псков приехали молодые люди из 14 регионов страны.

Участников слёта поприветствовал депутат Государственной Думы Игорь Ананских, он пожелал будущим политикам успехов.

Приветственное слово сказали и хозяева мероприятия – депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак и лидер молодёжи «Справедливой России» в Пскове Станислав Оссовский, который является инициатором и организатором слёта.

Участников мероприятия ждёт насыщенная программа: 27 и 28 января пройдут встречи и лекции, самые активные представят презентации индивидуальных и групповых работ. Кроме этого, запланирована культурная программа. Сразу после открытия ребята поехали на экскурсию в Псково-Печорский монастырь, а вечером их ждёт прогулка по территории Псковского кремля.