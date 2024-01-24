Политика

Этап подачи заявлений на ДЭГ на выборах президента РФ стартует 29 января

С 29 января на портале gosuslugi.ru открывается подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии Псковской области, на главной странице портала необходимо найти раздел «Полезные сервисы», а затем нажать на баннер «Выборы Президента Российской Федерации».

«Сайт перенаправит в раздел «Мои выборы», где вы сможете подать заявление, чтобы проголосовать дистанционно. В разделе можно изучить и информацию о кандидатах, принимающих участие в выборах. Для более быстрого перехода на портал, воспользуйтесь QR-кодом, размещенным на картинке», - посоветовали в облизбиркоме.