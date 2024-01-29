Политика

Большинство респондентов ПЛН считают, что мир сошел с ума

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей встревожены геополитической обстановкой в мире. Это следует из опроса, в котором приняли участие 380 человек.

На вопрос «Тревожит ли вас геополитическая обстановка в мире?» большинство респондентов (57,37%) ответили, что обстановка их тревожит, новости шокируют, а мир сошел с ума.

14,47% участников опроса отметили, что они беспокоятся, поскольку Псковская область - приграничный регион. 8,95% заметили, что их тревожат только цены в магазинах.

6,32% проголосовавших заявили, что доверяют руководству страны и уверены в том, что власти беды не допустят, а 4,47% выбрали вариант «В мире тревожно, но я живу в России и я спокоен».

2,11% читателей, которые приняли участие в опросе, признались, что они стараются не читать новости и не вникать в происходящее. 0,79% респондентов отметили, что геополитическая обстановка их беспокоит, потому что в Псковской области много воинских частей и военных объектов. Такое же количество проголосовавших верит, что в последние годы было непросто, но скоро все наладится. 0,26% в первую очередь беспокоятся благосостоянием своей семьи и своих близких.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос: «В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?»