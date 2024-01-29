Политика

Облизбирком обучает сотрудников использованию приложения «ИнформУИК»

Адресное информирование и оповещение избирателей о сроках, времени и местах, а также формах голосования на выборах в Псковской области будет проходить с использованием мобильного приложения «ИнформУИК». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии региона, сейчас проходит обучение сотрудников непосредственной работе в приложении.

На прошлых выборах губернатора Псковской области проект с использованием мобильного приложения «ИнформУИК» был апробирован в 11-ти муниципалитетах. Теперь поквартирный (подомовой) обход будет проведён во всех 26-ти районах и муниципальных округах.

«Уже с 17 февраля к избирателям Псковской области постучатся в двери члены участковых избирательных комиссий, чтобы рассказать землякам о предстоящих выборах президента России», – отметили в облизбиркоме.

«А пока — проводим обучение сотрудников избирательной системы по непосредственной работе в приложении, вопросам эффективной коммуникации с избирателями», – добавили в избирательной комиссии региона.