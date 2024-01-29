Политика

Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов

Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин объявил, что выходит из предвыборной гонки, сообщили в Центризбиркоме.

Фото: ЦИК / Telegram

«Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента Российской Федерации. И не просто снимаю кандидатуру, в трудный для родины час не время дробить силы народа», - сказал Бабурин, сдав в ЦИК подписи, собранные в его поддержку.

Ранее из избирательного штаба Владимира Путина в Центризбирком направили 315 тысяч подписей, собранные в 89 регионах, в поддержку его самовыдвижения. 29 января ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на президентских выборах.

28 января председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович также сдал подписи в комиссию, пишет «Интерфакс».

Выдвиженцы от непарламентских политических партий, среди которых Бабурин и Малинкович, должны до 18:00 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам требуется собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК примет решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

Бабурин был депутатом Госдумы I, II и IV созывов, а в 2018 году участвовал в президентских выборах как кандидат от «Российского общенародного союза».