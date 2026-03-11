 
«Политкухня»: Что у нас на второе?

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Сделать это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания. 

Одна из главных интриг предстоящих выборов — кто станет вторым по итогам сентябрьского голосования? Сумеет ли ЛДПР обойти КПРФ, или в их извечный спор способен вмешаться кто-то еще? Что готовят на выборы псковские либерал-демократы ? И могут ли они использовать рецепты из 1990-х, когда партия набирала на выборах в нашем регионе рекордные проценты и побеждала всех — или же «фарш невозможно провернуть назад»? 

Ответы на эти и многие другие вопросы поищем вместе с политическим шеф-поваром, главным редактором ПЛН Александром Савенко.

В «меню» сегодняшней встречи в клубе политических гурманов:

  • «свежая вырезка» из эксклюзивного интервью ПЛН с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким; 
  • острые вопросы с перчинкой в прямом эфире лидеру псковских либерал-демократов, депутату областного Собрания Антону Минакову;
  • солянка из вызовов и угроз, стоящих перед ЛДПР;
  • партийная социология под предвыборным соусом;
  • на десерт — коктейль-афиша мероприятий в Пскове по случаю 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

