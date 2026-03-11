Антон Минаков: Все негативные изменения будут откладывать до выборов

Негативные изменения, которые коснутся жителей страны, могут наступить после сентябрьских выборов. Такое мнение озвучил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).
По его мнению, все негативные решения будут откладываться до тех пор, пока выборы не закончатся в пользу партии «Единая Россия».
Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.
