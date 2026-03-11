Антон Минаков: Все негативные изменения будут откладывать до выборов

Негативные изменения, которые коснутся жителей страны, могут наступить после сентябрьских выборов. Такое мнение озвучил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Можно считать это моим предсказанием, но давайте вспомним, когда проходят выборы, я всегда говорю: "Посмотрим после выборов, что будет с ценами". Поэтому я не предвижу до выборов серьезных изменений. После, когда "Единая Россия" возьмет подавляющее количество голосов, мы увидим негативные изменения. Холодильник всегда побеждает телевизор», - сказал Антон Минаков.

По его мнению, все негативные решения будут откладываться до тех пор, пока выборы не закончатся в пользу партии «Единая Россия».

«Все главные события в этом году произойдут после выборов в сентябре. Каких-то резких изменений или ухудшений в тарифной политике, например, (не будет - ред.). Все будет искусственно сдерживаться, так как есть партия власти и ей это выгодно, чтобы взять максимальный результат. Все негативные факторы будут откладываться до проведения выборов», - заключил Антон Минаков.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.