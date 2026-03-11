 
Политика

Антон Минаков: Все негативные изменения будут откладывать до выборов

0

Негативные изменения, которые коснутся жителей страны, могут наступить после сентябрьских выборов. Такое мнение озвучил региональный координатор ЛДПР в Псковской области, депутат Псковского областного Собрания депутатов Антон Минаков в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Можно считать это моим предсказанием, но давайте вспомним, когда проходят выборы, я всегда говорю: "Посмотрим после выборов, что будет с ценами". Поэтому я не предвижу до выборов серьезных изменений. После, когда "Единая Россия" возьмет подавляющее количество голосов, мы увидим негативные изменения. Холодильник всегда побеждает телевизор», - сказал Антон Минаков.

По его мнению, все негативные решения будут откладываться до тех пор, пока выборы не закончатся в пользу партии «Единая Россия».

«Все главные события в этом году произойдут после выборов в сентябре. Каких-то резких изменений или ухудшений в тарифной политике, например, (не будет - ред.). Все будет искусственно сдерживаться, так как есть партия власти и ей это выгодно, чтобы взять максимальный результат. Все негативные факторы будут откладываться до проведения выборов», - заключил Антон Минаков.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026