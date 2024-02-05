Почти 29 тысяч псковичей подали заявление на участие в ДЭГ на выборах президента

28 942 заявления подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на утро 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.
Ранее сообщалось, что россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.