Политика

Дмитрий Михайлов: В Псковской области три человека являются доверенными лицами Николая Харитонова

Доверенными лицами кандидата Николая Харитонова стали три псковских коммуниста. Об этом секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов рассказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В Псковской области три человека являются доверенными лицами кандидата Николая Харитонова. Это Сергей Матвеев из Себежского райкома, он будет представлять кандидата в президенты Харитонова на радио и телевидении, когда будет эфирное время и дебаты. Второй – Юрий Песенко, Пыталовский райком. Виктор Зайцев из Бежаницкого райкома», – рассказал Дмитрий Михайлов.

Он отметил, что каждый из доверенных лиц имеет местное влияние и авторитет. Также доверенные лица не могут быть депутатами любого уровня и членами избирательной комиссии, напомнил Дмитрий Михайлов.

Предвыборный штаб кандидата в президенты Николая Харитонова в Псковской области возглавляет первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.