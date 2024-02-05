Андрей Маковский: ДЭГ – это намного удобнее

ДЭГ – это вопрос права и удобства, за электронным голосованием будущее. Об этом лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что благодаря удобству ДЭГ имеет популярность среди молодежи и, особенно, студентов, так как им не приходится возвращаться в районные центры и отрываться от учебы ради голосования на выборах.
При этом сам Андрей Маковский планирует не только принять участие в голосовании традиционно, но и взять с собой сына, чтобы с детства включать его в политическую культуру. «Но моя жена будет голосовать электронно, ей это очень удобно», – отметил он.
По мнению депутата, ДЭГ повлияет на явку во время президентских выборов за счет своего удобства, но это влияние не будет решающим.
«Избиратели голосуют и с помощью ДЭГ, и ногами. Конечно, явка увеличится, но не намного. Политикой интересуется определенное количество людей. ДЭГ – это вопрос права и удобства. За электронным голосованием будущее», – заключил Андрей Маковский.
Напомним, по состоянию на утро 6 февраля жители Псковской области подали 28 942 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
Ранее сообщалось, что россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в ДЭГ на выборах президента РФ.
Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.