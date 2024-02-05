Политика

Андрей Маковский: ДЭГ – это намного удобнее

ДЭГ – это вопрос права и удобства, за электронным голосованием будущее. Об этом лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я могу ответить, как обыватель. Конечно, ДЭГ – это намного удобнее, чем идти куда-то, особенно, когда не знаешь, где у тебя избирательный участок или когда голосуешь впервые. В классическом методе голосования есть определенные традиции, но в ДЭГ есть преимущества», – рассказал Андрей Маковский.

Он отметил, что благодаря удобству ДЭГ имеет популярность среди молодежи и, особенно, студентов, так как им не приходится возвращаться в районные центры и отрываться от учебы ради голосования на выборах.

«Мало кто поедет в свой район, чтобы проголосовать. Те, кто зарегистрированы в районах, будут голосовать через ДЭГ», – добавил депутат.

При этом сам Андрей Маковский планирует не только принять участие в голосовании традиционно, но и взять с собой сына, чтобы с детства включать его в политическую культуру. «Но моя жена будет голосовать электронно, ей это очень удобно», – отметил он.

По мнению депутата, ДЭГ повлияет на явку во время президентских выборов за счет своего удобства, но это влияние не будет решающим.

«Избиратели голосуют и с помощью ДЭГ, и ногами. Конечно, явка увеличится, но не намного. Политикой интересуется определенное количество людей. ДЭГ – это вопрос права и удобства. За электронным голосованием будущее», – заключил Андрей Маковский.

Напомним, по состоянию на утро 6 февраля жители Псковской области подали 28 942 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

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Ранее сообщалось, что россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в ДЭГ на выборах президента РФ.

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Подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.