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Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах

07.02.2024 13:04|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Спецвыпуск посвящен главному политическому событию года – выборам президента России. Одна из основных интриг избирательной кампании – кто станет вторым по результатам голосования 15-17 марта и чем закончится извечный спор кандидатов от КПРФ и ЛДПР?

Сумеет ли коммунист Николай Харитонов удержать традиционное для партии второе место? Высоки ли шансы обойти соперника у председателя ЛДПР Леонида Слуцкого? Кто из кандидатов в большей степени может считаться оппонентом действующего президента Владимира Путина? Готовы ли региональные отделения КПРФ и ЛДПР к битве за голоса и чем они собираются удивить избирателей?

Ответы на эти вопросы в прямом эфире дадут первый секретарь Псковского обкома компартии Петр Алексеенко и региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

Ведущий программы - политический обозреватель, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Присоединяйтесь к дискуссии по телефону прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.

Теги: #Армрестлинг #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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