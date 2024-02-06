Илья Стрелков: «Надеждинг» – это имитация процесса выдвижения

«Надеждинг» – это имитация процесса выдвижения. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Центральная избирательная комиссия признала недействительными 9147 подписей в поддержку кандидата на должность президента России Бориса Надеждина. Из представленных подписей в поддержку кандидата действительными признаны 95 587 подписей, что не является достаточным для его регистрации. Сегодня, 8 февраля, ЦИК отказала в регистрации Надеждина кандидатом в президент.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.