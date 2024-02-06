Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
2024 вызовы и угрозы
«Академия Слуха» подарки 1+1
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Политика 06.02.2024 17:392 «Гонки по вертикали»: выборы без Надеждина, первый АПМ и продолжение мунреформы 08.02.2024 16:210 Псковские отделения партий и Общественная палата области будут сотрудничать при наблюдении за выборами 08.02.2024 15:210 «Сообразим на троих»: Кандидатопад, трудности диалога и ошапурки. ВИДЕО 08.02.2024 14:450 «Дневник выборов-2024». Выпуск 5. ВИДЕО 08.02.2024 14:340 Илья Стрелков: Псковские отделения «Новых людей» и «Партии роста» показывают себя пассивно в президентской гонке 08.02.2024 14:311 ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
 
 
 
Самое популярное 04.02.2024 09:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 02.02.2024 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 06.02.2024 12:5611 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 07.02.2024 14:492 Женщина погибла при столкновении иномарки с большегрузом на трассе в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковские отделения партий и Общественная палата области будут сотрудничать при наблюдении за выборами

08.02.2024 16:21|ПсковКомментариев: 0

Подписание соглашений с региональными отделениями политических партий о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами президента России состоялось в Общественной палате Псковской области сегодня, 8 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Наша встреча является традиционной, но как никогда у всех волнительное настроение. Встреча проходит в преддверии самых главных выборов в нашей стране – выборов президента России. Благодарю все партии, которые здесь присутствуют, что вы приняли правильное и мудрое решение, ничего не скрывая, ведь мы работаем все вместе на легитимный процесс выборов», – отметила она. 

Сегодня в Псковской области соглашение подписали региональные отделения «Единой России», ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Родина».

Первым соглашение подписал председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Региональное отделение партии всегда подписывает аналогичное соглашение, чтобы избирательная кампания проходила открыто, в соответствии с законодательством, с присутствием наблюдателей от самого начала до подсчёта голосов», - сказал он и поблагодарил Центральную избирательную комиссию и облизбирком за хорошую организацию избирательного процесса.

«Стараемся обсуждать все предложения, направленные на оптимизацию голосования. Мы поддерживаем ДЭГ, лично с удовольствием использую этот важный информационный инструмент, который позволит провести голосование в удобном формате и выразить свой голос. Для удобства организовано трёхдневное голосование - тоже поддерживаем, это инструменты, которые позволят увеличить явку. Рассчитываю, что явка будет высокой, а выборы пройдут открыто и честно», – заключил Александр Котов. 

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков отметил, что для партии соглашение о сотрудничестве – новый опыт. 

«Выскажу сожаление, не вижу всех представителей парламентских партий. Для нас подписание – новый опыт. Но убеждён, что в это время необходимо объединяться, поспорить мы успеем потом», – добавил он. 

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Псковской городской Думы Михаил Иванов подчеркнул, что все подразделения партии направлены на то, чтобы выборы прошли на законных основаниях, объективно и достойно. 

 

Председатель реготделения партии «Родина» Павел Бикташев отметил, что подписание соглашения уже стало традицией.

Документ предусматривает проведение совместных обсуждений инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Теги: #наблюдатель #партии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вводить единовременную выплату за вступление в брак?
В опросе приняло участие 173 человека
Сюжет: Выборы президента - 2024 Псковские отделения партий и Общественная палата области будут сотрудничать при наблюдении за выборами Илья Стрелков: Псковские отделения «Новых людей» и «Партии роста» показывают себя пассивно в президентской гонке Илья Стрелков: Прогнозируем, что 10-15% избирателей Псковской области будут голосовать при помощи ДЭГ Илья Стрелков: «Надеждинг» – это имитация процесса выдвижения Доля нарушений в подписях за Надеждина не позволила зарегистрировать его кандидатом в президенты - Илья Стрелков Александр Козловский: ДЭГ очень популярно в Псковской области Антон Минаков и Петр Алексеенко призвали псковичей проголосовать на выборах президента Петр Алексеенко: Главная интрига — кто станет президентом РФ «Дневной дозор»: Набор кандидатов в президенты – все ли довольны? «Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах В Пскове утвердили перечень пригодных помещений для встреч с избирателями на выборах президента Андрей Беляев: ДЭГ – это шаг вперед в выборном процессе Игорь Сопов рассказал сотрудникам Пушкинского заповедника про ДЭГ Андрей Маковский: ДЭГ – это намного удобнее Почти 29 тысяч псковичей подали заявление на участие в ДЭГ на выборах президента Россияне подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента Иван Белугин: За ДЭГ — будущее ЦИК выявила в подписях Надеждина более 15% брака Антон Минаков: Доверие к дистанционному электронному голосованию выросло Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата в президенты России На участие в онлайн-голосовании на выборах подали 740 тысяч заявок Почти 20 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали жители Псковской области ЦИК выявила недостатки в документах двух потенциальных кандидатов в президенты Некоторые потенциальные кандидаты в президенты шли на выборы ради самопиара - Илья Стрелков Илья Стрелков: Многие эксперты согласны, что явка на выборах может составить от 70% до 80% Более 1200 наблюдателей за выборами обучили в Псковской области - Илья Стрелков Более 6 тысяч псковичей уже подали заявку на участие в ДЭГ - Илья Стрелков Избиратели доверились дистанционному электронному голосованию - Илья Стрелков Илья Стрелков развеял фейк о принуждении чиновников к сдаче подписей за одного из кандидатов в президенты «Дневник выборов-2024». Выпуск 4. ВИДЕО «Дневник выборов-2024». Выпуск 4 Блогер Рада Русских сдала в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно Самовыдвиженец Баташев снял свою кандидатуру с президентских выборов Губернатор провел совещание по подготовке к президентским выборам на территории Псковской области Александр Серавин: Мы стараемся сделать выборы как можно более легитимными Псковская область может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России — Александр Серавин Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами Надеждин сдал в ЦИК документы и подписи для регистрации на выборах президента РФ Обучение общественных наблюдателей завершили в Псковской области Представители «Единой России» собрали почти 2,1 миллиона подписей в поддержку Владимира Путина Заканчивается срок приема подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе ДЭГ повысит явку на выборах президента — Наталья Исакова Безопасность во время проведения выборов обсудили в Псковском районе Армен Мнацаканян: Для меня ДЭГ – привычная форма участия в выборах Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую Михаил Иванов: Дистанционное электронное голосование - система будущего Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании Анатолий Копосов: ДЭГ позволяет охватить серьезные слои населения Почему лидер КПРФ не пошел на выборы президента, объяснил Анатолий Копосов Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах Стартовала регистрация на ДЭГ в Псковской области Коммунист Малинкович представил в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента ЦИК завершила проверку подписей в поддержку самовыдвижения Путина Илья Стрелков: Интерес к выборам растет с каждым днем Наблюдателей обучают противодействию фейкам и информационным вбросам - Илья Стрелков Почти 800 общественных наблюдателей обучили в Псковской области Илья Стрелков: Выборы видятся конкурентными уже на данном этапе Президентские выборы. На старте Игорь Сопов: Больше одного кандидата — это уже конкурентные выборы Информационные атаки ожидаются на выборах президента — Игорь Сопов Псковичи без определенного места жительства смогут проголосовать на 33 участках Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует 29 января Подготовку Барсика к выборам покажут псковичам Пирожки и чай будут на избирательных участках в марте — Игорь Сопов МЧС проверяет избирательные участки в Псковской области «Собственной персоной»: Игорь Сопов о старте президентской кампании в Псковской области Сергей Вострецов: Контроль за выборами будет осуществлять орган, представляющий весь срез гражданского общества Большинство респондентов ПЛН знают о предстоящих выборах президента Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах Борису Надеждину никто не мешает проводить кампанию — Илья Стрелков Илья Стрелков про «дорогой штаб» Даванкова: Партия бизнесменов, почему бы и нет Миллион подписей собрали 16 января в поддержку выдвижения Путина на выборы Почти 450 наблюдателей на выборах уже прошли обучение в Псковской области Большинство псковичей собираются голосовать на выборах на участке — опрос Обучение для общественных наблюдателей проводят в районах Псковской области Участие ФНПР в президентской избирательной кампании обсудили в Москве Петр Алексеенко: КПРФ выдвинула на выборы президента опытного кандидата Антон Минаков: ЛДПР опросит 20 тысяч псковичей в рамках выборов президента Армен Мнацаканян: Выборы президента России будут конкурентными «Новые люди» и «Партия роста» пока не определились с главой псковского реготделения Игорь Романов: Жаль, что я пока не кандидат в президенты Андрей Маковский: У «Новых людей» самый молодой кандидат в президенты Антон Минаков: Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область Петр Алексеенко: КПРФ примет активное участие в избрании президента Армен Мнацаканян: «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании Президентская кампания в Псковской области: вызовы, угрозы и ожидания. Круглый стол. ВИДЕО ПЛН FM начинает серию круглых столов и дебатов, посвященных выборам президента России Сотрудники центра «Воин» поддержали выдвижение Путина на выборах президента Преподаватель петербургского вуза: Для молодежи важны президентские выборы Есть идея? Вам в штаб! Единый день сбора подписей для выдвижения Путина проходит в Псковской области Круглый стол с молодыми бизнесменами прошел в Пскове Елена Косенкова призвала штаб общественной поддержки выехать на предприятия Юрий Сорокин: Начинающие бизнесмены должны действовать быстро Штаб общественной поддержки открылся в Пскове  Андрей Турчак: В «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Социологический опрос о президентских выборах стартовал в Пскове Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове Выборы-2024: смотр рядов оппозиции Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше Псковичей начнут активно информировать о выборах президента с 17 февраля Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует в конце января Илья Стрелков: Наблюдатели на выборах — это уже не «бабушки на стульчике» Илья Стрелков: Один кандидат от малой партии может попасть в президентский бюллетень Илья Стрелков: Креатив ожидается от двух кандидатов в президенты «Яблоко» не участвует в выборах, чтобы не совершить глупостей — Илья Стрелков Илья Стрелков: В поддержку Путина соберут порядка 2 млн подписей Игорь Стрелков: КПРФ получит голоса на выборах в основном за счет флага В президентском бюллетене будет достаточно много кандидатов — Игорь Стрелков Илья Стрелков: Большой интерес к выборам президента скажется на явке «Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными? Диалог на равных с юными псковичами состоялся в региональном избирательном штабе Псковской молодежи рассказали о проекте «Без срока давности» в избирательном штабе Премьера на «ПЛН FM»: «Дневник выборов-2024» Артур Гайдук: В легальной политике нужно участвовать всегда Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 18 января «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы Николая Харитонова зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ Изменилось время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на базе приёмных ЕР Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области Завершился срок представления в ЦИК России документов от кандидатов в президенты Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента Наталья Федорова подписалась в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России» В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. ФОТО Член «Демократической партии России» сдал документы для регистрации кандидатом в президенты ЦИК приняла документы у четырех самовыдвиженцев на участие в президентской кампании Алексей Севастьянов поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Андрей Козлов отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Армен Мнацаканян поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Александр Котов: Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный руководитель Александр Гончаренко: Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина проходит в плановом режиме Выборы президента-2024 в России: честные результаты гарантированы? Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента РФ Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента стартовал в Пскове Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70% «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак На старт, кампания, в март Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала президента Путина Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян - Турчак «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря «Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам. ВИДЕО СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата Олег Брячак вновь сообщил о намерении принять участие в президентских выборах Госдума приняла уточнения к закону о выборах президента Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области В Госдуму внесли проект о поправках в закон о выборах президента Дистанционное электронное голосование планируют применить в Псковской области на выборах президента России Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году
08.02.2024, 16:410 Больше 3 тысяч раз мошенники смогли обмануть псковичей в 2023 году 08.02.2024, 16:400 Псковские пограничники задержали иностранцев за незаконное проникновение в РФ из Эстонии 08.02.2024, 16:320 Казус Надеждина 08.02.2024, 16:230 Спрос на финансовые сервисы Tele2 за год вырос на 20%
08.02.2024, 16:210 Псковские отделения партий и Общественная палата области будут сотрудничать при наблюдении за выборами 08.02.2024, 16:140 Четыре женщины стали участницами одного ДТП в Пскове. ФОТО 08.02.2024, 16:110 О конфликте жителей деревни Крюково с регоператором рассказала порховичка Александру Котову 08.02.2024, 16:000 В России доля утилизации бытовых отходов превысила 12%
08.02.2024, 15:570 Благоустройство пешеходной зоны выполнят на улице Шумейко в Острове 08.02.2024, 15:400 Александр Хлопков: Мошенники используют психологическое оружие против псковичей 08.02.2024, 15:340 Евгений Васильев о единственном ТОСе в округе и «мусорном коллапсе» 08.02.2024, 15:210 «Сообразим на троих»: Кандидатопад, трудности диалога и ошапурки. ВИДЕО
08.02.2024, 15:070 Полиция начала проверку по сообщению о вымогательстве денег у 8-летней псковички 08.02.2024, 14:590 Директора ППК предложили наградить медалью за заслуги перед Псковом 08.02.2024, 14:450 «Дневник выборов-2024». Выпуск 5. ВИДЕО 08.02.2024, 14:420 Мужчина в темной камуфляжной куртке пропал в Пскове
08.02.2024, 14:380 В Роспотребнадзоре назвали спокойной ситуацию с корью в России 08.02.2024, 14:340 Илья Стрелков: Псковские отделения «Новых людей» и «Партии роста» показывают себя пассивно в президентской гонке 08.02.2024, 14:320 До -25 градусов похолодает в Псковской области 9 февраля 08.02.2024, 14:311 ЦИК предложит разрешить сбор подписей на федеральных выборах дистанционно
08.02.2024, 14:280 Псковский росгвардеец занял первое место на соревнованиях по настольному теннису 08.02.2024, 14:130 Илья Стрелков: Блокировка каналов ГТРК на YouTube может быть связана с президентскими выборами в России 08.02.2024, 14:040 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в округе № 6 и общественной деятельности. ВИДЕО 08.02.2024, 13:570 Двое подростков вымогали деньги у 8-летней девочки под Псковом
08.02.2024, 13:510 Производство вин в России выросло на 20% 08.02.2024, 13:462 Интервью Путина американскому журналисту Карлсону взорвало политический Интернет - Илья Стрелков 08.02.2024, 13:430 В России установили единые требования к документам по планировке территорий 08.02.2024, 13:350 ЦИК отказала Надеждину, Малинковичу, Баташеву и Русских в регистрации кандидатом на выборах президента
08.02.2024, 13:321 Илья Стрелков: Прогнозируем, что 10-15% избирателей Псковской области будут голосовать при помощи ДЭГ 08.02.2024, 13:251 Чего ждать в квитанциях за отопление после аномальных морозов, объяснили псковичам 08.02.2024, 13:220 Особенности декларационной кампании-2024: брифинг в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО 08.02.2024, 13:214 Илья Стрелков: «Надеждинг» – это имитация процесса выдвижения
08.02.2024, 13:190 Илон Маск сравнил с гестапо политику Disney по найму сотрудников 08.02.2024, 13:110 Художник Игорь Шаймарданов отпраздновал 60-летие в Пскове 08.02.2024, 13:061 Доля нарушений в подписях за Надеждина не позволила зарегистрировать его кандидатом в президенты - Илья Стрелков 08.02.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Кандидатопад, трудности диалога и ошапурки
08.02.2024, 12:572 Евгений Васильев: Зима-2024 — испытание для коммунальщиков, травматологов и ГИБДД 08.02.2024, 12:540 Мошенники представляются псковичам «менеджерами по инвестициям» 08.02.2024, 12:470 В России локализовали все виды и форматы упаковки для продуктов 08.02.2024, 12:390 Михаил Ведерников поздравил псковских ученых с Днем российской науки
08.02.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция пятого выпуска программы «Дневник выборов» 08.02.2024, 12:330 Более 10 жителей Псковской области потеряли доступ к «Госуслугам» из-за мошенников 08.02.2024, 12:320 Федеральную трассу у Полярного круга обеспечили связью 08.02.2024, 12:272 Малолетние абьюзеры, которых мы сами растим
08.02.2024, 12:220 Уровень контрактации президентских нацпроектов в Псковской области превысил 70% 08.02.2024, 12:190 Яндекс 360 для бизнеса: новые возможности в партнерской программе 08.02.2024, 12:150 Псковичам рассказали об изменениях в налоговых вычетах  08.02.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Евгением Васильевым
08.02.2024, 11:501 «Мы боимся обрушения»: жильцы доходного дома Сафьянщикова в Пскове бьют тревогу 08.02.2024, 11:440 «Сообразим на троих»: Кандидатопад, трудности диалога и ошапурки 08.02.2024, 11:380 Более миллиарда рублей вернули псковичам по налоговым декларациям  08.02.2024, 11:341 Александр Козловский: ДЭГ очень популярно в Псковской области
08.02.2024, 11:330 Как оформить налоговый вычет, объяснили псковичам 08.02.2024, 11:220 «Дневник выборов-2024». Выпуск 5 08.02.2024, 11:210 Управлять автомобилем в AR-очках предложили запретить 08.02.2024, 11:150 Великолучанин лишится участка с постройкой за долги
08.02.2024, 11:110 Кто обязан предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ, рассказала Анна Кутузова 08.02.2024, 11:080 Борис Елкин поздравил псковичей с Днем российской науки 08.02.2024, 10:580 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об особенностях декларационной кампании-2024 08.02.2024, 10:520 Тротуары и дороги Пскова продолжают чистить от снега. ВИДЕО
08.02.2024, 10:480 Дверь подожгли в многоэтажке в Великих Луках 08.02.2024, 10:390 Молодёжный центр Пскова возобновляет работу Подросткового центра 08.02.2024, 10:190 «Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в округе № 6 и общественной деятельности 08.02.2024, 10:180 Водитель ВАЗ-2114 погиб в столкновении с автобусом в Палкинском районе. ФОТО
08.02.2024, 10:160 Названа причина пожара, в результате которого пострадал стружанин 08.02.2024, 10:000 Переработка отходов: что можно сделать в Пскове из вторичного сырья 08.02.2024, 10:000 Сервис предотвращения столкновения дронов и самолетов тестируют в России 08.02.2024, 09:570 Арктическое вторжение начнется на западной половине Европейской России
08.02.2024, 09:490 Полицейский в Пскове предложил руку и сердце своей возлюбленной во время присяги 08.02.2024, 09:390 Госдума узаконит использование цифровых активов в международных расчетах 08.02.2024, 09:301 Андрей Беляев: ДЭГ – это шаг вперед в выборном процессе 08.02.2024, 09:150 В России предложили создать для учителей спецтариф с бесплатным интернетом
08.02.2024, 09:007 Контрафактные алкоголь и сигареты стоимостью почти 20 млн рублей изъяли в Пскове 08.02.2024, 09:000 Рынок жилищного строительства остается привлекательным для инвесторов — Сбер 08.02.2024, 08:550 Российские банки отметили резкий скачок спроса на вклады в январе 08.02.2024, 08:490 Котельную для двух церквей начали строить в Печорах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru