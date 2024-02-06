Политика

Псковские отделения партий и Общественная палата области будут сотрудничать при наблюдении за выборами

Подписание соглашений с региональными отделениями политических партий о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами президента России состоялось в Общественной палате Псковской области сегодня, 8 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Собравшихся поприветствовала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Наша встреча является традиционной, но как никогда у всех волнительное настроение. Встреча проходит в преддверии самых главных выборов в нашей стране – выборов президента России. Благодарю все партии, которые здесь присутствуют, что вы приняли правильное и мудрое решение, ничего не скрывая, ведь мы работаем все вместе на легитимный процесс выборов», – отметила она.

Сегодня в Псковской области соглашение подписали региональные отделения «Единой России», ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», а также партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Родина».

Первым соглашение подписал председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

«Региональное отделение партии всегда подписывает аналогичное соглашение, чтобы избирательная кампания проходила открыто, в соответствии с законодательством, с присутствием наблюдателей от самого начала до подсчёта голосов», - сказал он и поблагодарил Центральную избирательную комиссию и облизбирком за хорошую организацию избирательного процесса.

«Стараемся обсуждать все предложения, направленные на оптимизацию голосования. Мы поддерживаем ДЭГ, лично с удовольствием использую этот важный информационный инструмент, который позволит провести голосование в удобном формате и выразить свой голос. Для удобства организовано трёхдневное голосование - тоже поддерживаем, это инструменты, которые позволят увеличить явку. Рассчитываю, что явка будет высокой, а выборы пройдут открыто и честно», – заключил Александр Котов.

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков отметил, что для партии соглашение о сотрудничестве – новый опыт.

«Выскажу сожаление, не вижу всех представителей парламентских партий. Для нас подписание – новый опыт. Но убеждён, что в это время необходимо объединяться, поспорить мы успеем потом», – добавил он.

Руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат Псковской городской Думы Михаил Иванов подчеркнул, что все подразделения партии направлены на то, чтобы выборы прошли на законных основаниях, объективно и достойно.

Председатель реготделения партии «Родина» Павел Бикташев отметил, что подписание соглашения уже стало традицией.

Документ предусматривает проведение совместных обсуждений инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.