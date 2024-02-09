ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах президента, сообщает Telegram-канал ЦИК.
Изображение: Telegram-канал ЦИК
В бюллетене в алфавитном порядке размещены ФИО зарегистрированных кандидатов. Напротив каждого указаны краткие сведения о кандидате:
Части бюллетеня, отведенные кандидатам, одинаковые по площади и разделены прямой линией черного цвета.
Всего избирательными комиссиями будет напечатано более 113 млн избирательных бюллетеней.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.