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Политика

Аты-баты, вы идете на дебаты?

19.02.2024 11:13|ПсковКомментариев: 1

На выборах президента России стартовал этап агитации в СМИ.

 

Традиционно этот период кампании - самый заметный для избирателей. Помимо прочего он связан с активностью доверенных лиц кандидатов. Именно они несут в массы информацию о претендующих на пост №1 политиках, рассказывают об их конкурентных преимуществах, этапах биографии, предвыборных программах - и всё это для того, чтобы дать внятный ответ на вопрос: а почему, собственно, надо голосовать за того или иного претендента.

Одна из основных форм агитационной работы доверенных лиц - участие в дебатах на телевидении и радио. 

Напомню, что государство в обязательном порядке выделяет кандидатам время (платное и бесплатное) в эфире государственных СМИ. Дебаты будут проходить по достаточно строгим правилам, на определенные темы, с предоставлением равного времени всем участникам.

По информации ПЛН, участвовать в дебатах наверняка будут доверенные лица Владимира Путина. Напомним, что в нашем регионе ими стали достаточно известные люди. Это и.о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева и сотрудник филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко.

Как считают эксперты, участие доверенных лиц в дебатах очень важно для представителей оппозиционных партий, кандидаты от которых - Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), согласно данным социологов, идут «ноздря в ноздрю» и соперничают за второе место. Их сторонникам требуется работать на повышение узнаваемости и рост рейтинга.

Мы решили выяснить, кто они, эти «полномочные представители» зарегистрированных кандидатов, - и собираются ли участвовать в дебатах на выборах-2024? 

Человека, ожидающего увидеть среди доверенных лиц кандидатов от оппозиции известных псковских партийцев, может сразу постигнуть разочарование. Избирательное законодательство таково, что доверенными лицами не могут быть действующие депутаты. А это значит представлять кандидатов не будут первые лица региональных и местных отделений партий, которые все сплошь - депутаты.  Таким образом, ни Петра Алексеенко с Дмитрием Михайловым (КПРФ), ни Антона Минакова (ЛДПР) с Андреем Маковским («Новые люди») мы здесь не увидим. Теоретически можно было ожидать, что в такой ситуации партии сделают ставку на кого-то из известных руководителей предприятий, общественников или ветеранов. Например, коммунисты - на экс-депутата Государственной Думы Владимира Никитина или бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания Геннадия Бубнова, которые хорошо известны в масштабах области и имеют большой опыт публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации. Но - нет. В списке доверенных лиц кандидата от КПРФ в Псковской области - три человека.  Бывший первый секретарь Себежского районного отделения партии Сергей Матвеев, экс-депутат Пыталовского районного собрания Юрий Песенко и персек Бежаницкого райкома Виктор Зайцев. Охотно верим в то, что все они достойные люди, но - в масштабах области ни один из них широко не известен, к числу региональных лидеров общественного мнения отнесен быть не может, к тому же участвовать в дебатах в государственных СМИ доверенные лица кандидата Харитонова из районов то ли будут, то ли нет. Зайцев планирует, Песенко - нет.

По нашим данным, доверенные лица кандидата от КПРФ - жители районов могут пропустить значительную часть дебатов, так как партия пока не гарантировала им компенсацию расходов на поездки в Псков.

Среди участников дебатов, вероятно, не будет и доверенных лиц кандидата от партии «Новые люди» - их в Псковской области просто-напросто нет. Очевидно, это следствие фактически кризисной ситуации, когда секретарь регионального отделения партии Тамара Новицкая де-юре остается руководителем, а де-факто активной партийной работой не занимается - и в реготделении царит, извините за выражение, бардак. 

Единственная из оппозиционных партий, выдвинувшая на выборы президента своего кандидата и точно отправляющая доверенных лиц на все дебаты в псковских СМИ, - ЛДПР. 

«Да, буду участвовать в дебатах, - заверил нас координатор центрального первичного отделения партии Владимир Ефимов. - У нас есть определенная программа партии, нам высылают материалы, будем готовиться по ним, будем обсуждать моменты и тезисы дебатов с более опытными коллегами».

С учетом сказанного, можно предположить, что доверенные лица Владимира Путина и Леонида Слуцкого в Псковской области будут принимать участие в дебатах, а вот увидим ли мы среди участников представителей Николая Харитонова - пока большой вопрос. Доверенных лиц Владислава Даванкова на дебатах, судя по всему, не будет. В то время, как господин Даванков, по заявлениям социологов, вырывается на второе место, в Пскове из-за кризиса в партийном отделении «Новые люди» могут остаться в стороне и ничем не помогут своим однопартийцам. Дело-то оно, конечно, хозяйское, участвовать или не участвовать – каждый решает сам, только вот чего потом удивляться, что избиратели не знают твоего кандидата и голосуют за того, кто им лучше знаком и понятен?!

Анастасия Плужникова

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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