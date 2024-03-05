Глава псковской федерации киберспорта: Интерес молодежи к выборам растет

Молодежь стала больше интересоваться выборами, считает председатель Псковской региональной общественной организации «Федерация компьютерного спорта» Василий Демидов. Об этом он сообщил в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По мнению гостя студии, избирательная система России создала «идеальные условия для голосования», предоставив избирателям возможность голосовать дистанционно, на участке, увеличив время голосования до трех дней и при помощи других инструментов навстречу избирателям.