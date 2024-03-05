Политика

Документы доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея Матвеева исправили, он участвует в дебатах - Илья Стрелков

Документы доверенного лица кандидата от КПРФ Сергея Матвеева исправили, он участвует в дебатах. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Документы Матвеева в итоге поправили, он был доверенным лицом от партии, не кандидата в президенты. Это разные статусы. Его пригласили как доверенное лицо от кандидата, но он оказался доверенным лицом от партии. Документы поправили, он начал активно работать», – рассказал Илья Стрелков.

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«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.