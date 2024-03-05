Политика

Съемки гастрономического путеводителя завершает Ника Ганич в Псковской области

Съемки гастрономического путеводителя «География на вкус» завершает Ника Ганич в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Съемки для туристического и гастрономического путеводителя «География на вкус» по Псковской области подошли к концу. Напомним, договоренность о сотрудничестве с Псковской областью достигнута губернатором Михаилом Ведерниковым и автором проекта Никой Ганич в январе текущего года на полях выставки-форума «Россия».

В рамках своего большого путешествия по области журналист посетила огромное количество кафе и ресторанов, а также различных производств, которые тоже войдут в сборник.

Во время работы в регионе команда побывала в самых разных уголках области. Несколько районов будут выступать в проекте в качестве отдельных кластеров. Каждый из них будет открывать описание достопримечательностей под авторством доктора исторических наук Александра Сидорова. Далее будут отмечены лучшие отели, рестораны, производства, кофейни, а также отдельные маршруты для путешествий.

В авторский гид также будут включены и наиболее интересные рецепты, которыми псковичи поделились с командой Ники Ганич. Так, к примеру, «Сыроварня в Себеже» рассказала о сырниках из рикотты.

Во время своей поездки журналист была поражена, насколько много в регионе памятников истории и достопримечательностей. «Количество исторических объектов на квадратный метр просто зашкаливает», — подчеркнула телеведущая.

Гид «География на вкус» выходит в печатном формате. Вся информация о каждом регионе будет дублироваться и на одноименном портале. Планируется, что путеводитель по Псковской области выйдет в мае.

В пресс-службе правительства, что «География на вкус» — серия туристических гидов по России и другим странам. Автором проекта является Ника Ганич, известный гастрономический эксперт, телеведущая, журналист и почетный член национальной гильдии шеф-поваров России. Опубликован уже ряд выпусков по отдельным городам (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тверь, Тула) и по регионам (Ленинградская область). Готовится к выпуску гид по Республике Башкортостан.