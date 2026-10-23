Николай Козловский: Более 10 тысяч человек планируют привлечь к месячнику благоустройства в Великих Луках

Глава Великих Лук Николай Козловский призвал жителей города присоединиться к осеннему месячнику по благоустройству и санитарной очистке. Он продлится до 15 ноября, а в мероприятиях планируют задействовать более 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава города в своём еженедельном обращении.

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

«Сегодняшнее еженедельное обращение посвящаю осеннему месячнику по благоустройству нашего города», — начал своё обращение Николай Козловский.

Он отметил, что Великие Луки — древний город с героической ратной и трудовой историей, в котором развиваются промышленность, образование, культура и спорт. При этом, по словам главы города, важным показателем развития остаётся то, насколько чистым, ухоженным и уютным он выглядит.

«За последние десятилетия Великие Луки заметно преобразились. Благоустройство стало неотъемлемой частью городской жизни. Безусловно, позитивные изменения в этой сфере не происходят сами собой. За ними стоят ежедневный труд коммунальных служб, работа городских предприятий и учреждений, инициативность общественных организаций и, конечно, участие самих жителей», — подчеркнул Николай Козловский.

По словам главы города, гости Великих Лук, бывавшие в разных регионах и городах России, отмечают, что город является образцом для подражания.

«Такие оценки выполненной работы очень значимы. Но ещё важнее — сохранить достигнутое и продолжать развивать город, делая его всё более удобным и привлекательным для каждого великолучанина», — заявил он.

Осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке начался 1 октября и продлится до 15 ноября.

«За это время каждый сможет принять в нём участие. Хочу обратиться ко всем великолучанам. Не оставайтесь в стороне! Призываю руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не ограничиваться уборкой собственных территорий, а по возможности подключаться к благоустройству общественных пространств», — обратился к жителям глава города.

По планам управления жилищно-коммунального хозяйства, с учётом опыта прошлого года, в мероприятиях месячника ожидается участие более 10 тысяч человек. К работе уже подключились городские предприятия разных форм собственности, учреждения образования, культуры и спорта, общественные советники главы города. Также запланированы общегородские субботники.

«Приглашаю всех, у кого есть такая возможность, присоединиться к ним», — добавил глава города.

Отдельно глава города отметил активность общественных советников, которые планируют проводить субботники не только в своих дворах, но и на прилегающих общественных территориях.

«Это хороший пример того, как неравнодушие становится основой конкретных добрых дел», — сказал он.

Глава города также обратил внимание на то, что совместное участие жителей в благоустройстве помогает укреплять добрососедские отношения и чувство общей ответственности.

«Хочу напомнить о хорошо известном факте: когда жители сами участвуют в преображении своего двора, меняется не только его внешний вид. Появляется чувство общей ответственности, укрепляется добрососедство и дружеские отношения. И, конечно, если человек живёт в благоустроенном дворе, ходит по чистым улицам, то у него улучшается настроение, повышается желание приносить пользу обществу, городу и стране, эффективно трудиться на рабочих местах», — отметил Николай Козловский.

Он подчеркнул, что забота о чистоте не должна ограничиваться периодом проведения месячника.

«Уважаемые великолучане! Благоустройство города не ограничивается рамками месячника. Чистота и порядок в домах, дворах и на улицах зависят от наших ежедневных привычек, уважения к труду всех жителей города и готовности заботиться об окружающем пространстве. Уверен, что вместе мы сделаем наш город ещё чище, уютнее и краше!» — обратился к горожанам глава города.

В завершение обращения глава поблагодарил всех, кто уже включился в осеннюю уборку Великих Лук.

«Спасибо всем, кто уже включился в осеннюю уборку города, кто своим трудом и инициативой вносит вклад в развитие Великих Лук. Уверен, что вместе мы сможем добиться ещё более впечатляющих результатов!» — заключил он.