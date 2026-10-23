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«Без алкоголя я не умею отдыхать»: почему эта фраза — первый сигнал, ответил психолог

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Бокал после трудного дня кажется безобидным способом расслабиться, но постепенно может превратиться в единственный доступный механизм восстановления. Где проходит граница между эпизодическим употреблением и формирующейся зависимостью, ответила клинический психолог, эксперт по зависимостям Мария Таскесиги.

Сам факт употребления алкоголя ещё не означает зависимость. Значение имеют частота, количество, последствия и роль алкоголя в вашей жизни.

«Стоит насторожиться, если вы начинаете думать: «Без алкоголя я не умею отдыхать», «Мне нужно выпить, чтобы уснуть», «Иначе я не выдержу этот вечер». Особенно важно, если алкоголь используется не время от времени, а как универсальное средство от тревоги, злости, одиночества, скуки и эмоциональной боли», - отметила Мария Таскесиги.

Как подчёркивает эксперт, если после каждого сложного дня вы автоматически тянетесь к бокалу, это повод задуматься. Речь не о единичной ситуации, а о повторяющемся сценарии: конфликт, усталость или тревога — алкоголь — временное облегчение. Со временем человек перестаёт искать другие способы восстановления: прогулка, разговор или сон уже не воспринимаются как достаточные.

«Вы всё чаще выпиваете в одиночестве. Само по себе это не доказательство зависимости, но если алкоголь становится тайным личным ритуалом, а количество хочется скрывать от близких, стоит обратить внимание. Тревожный сигнал — раздражение, когда кто-то спрашивает, сколько вы выпили. Запланированное количество не совпадает с реальным: вы собирались выпить один бокал, но выпили значительно больше, или решили ограничиться выходными, но нарушили правило в середине недели. Если это повторяется, речь может идти о снижении контроля. Требуется всё больше алкоголя: раньше было достаточно небольшого количества, а теперь для того же эффекта нужно больше. Повышение выносливости не означает, что вы научились пить безопаснее, — напротив, оно может быть признаком формирования зависимости», - подчеркнула Мария Таскесиги.

Алкоголь начинает влиять на жизнь: страдают сон, работа, отношения, финансовое положение, здоровье, способность выполнять повседневные обязанности. Вы регулярно опаздываете, отменяете планы, срываетесь на близких или не помните часть вечера. Вы испытываете вину, но продолжаете: после алкоголя появляются стыд и сожаление, вы обещаете себе начать новую жизнь, но через несколько дней повторяете сценарий. Чувство вины редко помогает изменить поведение — продуктивнее честно оценить, что запускает употребление и нужна ли профессиональная поддержка, пишет RuNews24.ru.

«Без алкоголя становится некомфортно: если при попытке не пить возникают сильная раздражительность, тревога, дрожь, потливость, бессонница или тошнота, важно обратиться к врачу. При регулярном и значительном употреблении резкий отказ от алкоголя может быть опасен, поэтому не стоит пытаться справиться самостоятельно. Психотерапевт, клинический психолог или врач-психиатр-нарколог поможет оценить ситуацию без обвинений и стыда. Обращение за помощью не означает, что человек дошёл до крайней точки: чем раньше замечена проблема, тем больше возможностей изменить её без тяжёлых последствий», - заключила Мария Таскесиги.
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