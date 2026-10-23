Пскович пойдёт под суд за хищение с карты подруги 24 тысяч рублей

Уголовное дело о краже 24 тысяч рублей с банковской карты знакомой направлено в суд в Пскове. Мужчина воспользовался тем, что знал ПИН-код карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

По версии следствия, в августе 2026 года мужчина распивал спиртные напитки в компании двух подруг. Позже они вместе отправились в магазин за продуктами. Одна из женщин находилась в сильном алкогольном опьянении и передала мужчине банковскую карту, попросив оплатить покупки и снять деньги.

После этого компания вернулась домой и продолжила застолье. Вечером мужчина отправился к себе домой и обнаружил в кармане шорт банковскую карту подруги. Зная ПИН-код, он решил снять с неё деньги.

Мужчина снял 24 тысячи рублей, однако по дороге домой потерял и деньги, и банковскую карту. В прокуратуре отметили, что в тот момент он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы.