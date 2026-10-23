Стали известны имена жюри фестивальных номинаций Кубка по джампинг-фитнесу Псковской области

Стали известен состав жюри третьего Кубка федерации джампинг-фитнеса Псковской области, которые будут оценивать выступления участников в фестивальных номинациях «Фест» и «Шоу». Соревнования пройдут 24 октября в УСК «Олимп».

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

В состав жюри вошли семь человек. Елена Ухова — дипломированный и сертифицированный педагог-хореограф, тренер-преподаватель хатха-йоги в методике «Культура Движения». Её педагогический стаж — с 2015 года. Она также является танцовщицей Tribal Fusion и FCBD Style (ATS), руководителем коллективов «Tribal Dance Family» и «Amanita Tribe».

Сергей Пакреев — председатель псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России».

Анна Шефер — первая вице-миссис России 2026 года, «Миссис Псков — 2025».

Наталья Смирнова — чемпионка Кубка России по джампингу 2023 года, постоянная участница движения «5 вёрст». Она также принимает участие в забегах «Казанский марафон», «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, «Дорога жизни» в Гатчине, «Аллоль», «Трувор», «Псковский марафон», «Забег РФ» и других.

Евгения Морозова — первая вице-миссис России 2024 года, «Миссис Псков — 2023».

Ольга Александрова — руководитель Центра гимнастики «Система Высоких Достижений».

Наталия Егорова — председатель Федерации джампинг-фитнеса Тульской области, владелица сети студий «Джампинг Клуб».

24 октября в УСК «Олимп» состоятся соревнования в индивидуальной категории и групповые выступления команд от трёх до 15 человек. Участников разделят по возрасту и количеству спортсменов в команде. Самым юным участникам едва исполнилось четыре года, а самым взрослым — немного за 50.

Также в рамках Кубка пройдёт номинация Jumping STAR, включённая в регламент Федерации в октябре 2023 года.