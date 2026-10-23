Чем плохи люпиновые луга?

Всем известно, как трудно избавиться от борщевика. Так в Псковской области заметили еще один опасный сорняк, внесенный в «Черную книгу растений» как вид, с которым трудно бороться. В одной из деревень Себежского района заметили амброзию полыннолистную, пыльца которой сильнейший аллерген. Вероятно, в наш регион растение попало случайно, поскольку тяготеет к более теплым климатическим зонам.

Не является ли ее обнаружение признаком того, что она захватывает новые территории? И в обозримом будущем Псковская область превратится в поле битвы не с зонтичным гигантом, а с неприметной «гостьей с юга»?

О том, насколько опасен этот сорняк, какой урон сельхозугодьям наносят инвазивные виды растений и как с ними бороться, Псковской Ленте Новостей рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник национального парка «Себежский», ведущий научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук Галина Конечная.

Не даст семян

«Амброзия полыннолистная — это однолетнее растение. Сорняк является проблемой для южных регионов. У нас же ему прохладно: он успевает только взойти и вырасти, но не дать семян», — успокаивает Галина Конечная.

Однако растение опасно тем, что при цветении его пыльца может вызывать аллергию. «Амброзия полыннолистная опыляется ветром, цветки ее для насекомых непривлекательны. Но они расположены близко к земле — пыльца высоко и далеко не улетит, даже в случае, если таких растений много. А у нас в Себежском районе только одно обнаружили», — отмечает она.

По прогнозу специалиста, уже в следующем году этого растения там не будет. «Одно семечко кто-то где-то с чем-то привез, и оно выросло. У меня был случай в Петербурге, когда у дома рядом с рынком, на который много грузов с юга привозили, выросла эта самая амброзия полыннолистная. „Посидела“ до осени — и все. Для нашей полосы появление этого растения — не беда», — заключает Галина Конечная.

Растут и размножаются

Больше проблем доставляют другие инвазивные виды растений (чужеродные виды, которые, попав за пределы своего естественного ареала, начинают активно размножаться и распространяться, нанося существенный ущерб местным экосистемам, экономике и иногда здоровью людей прим.ред.). Например, клен ясенелистный — дерево, которое хорошо размножается семенами. В парках он большого урона не наносит, но активно захватывает поймы рек — растет там среди местных ив и других деревьев и постепенно занимает их место.

На людей клен ясенелистный негативного влияния не оказывает, и появление его в парках не является проблемой. Регулярный покос травы и работы по благоустройству не дают этому виду растения активно размножаться. «Молодые посаженные деревья, которые нужно сохранить, обычно обозначают колышками, огораживают. Все остальное — скашивают», — говорит специалист.

В отличие от ясенелистного клена, известный всем сорняк борщевик Сосновского опасен тем, что его сок и выделяемые им эфирные масла на солнце вызывает ожоги. «Его завезли к нам как корм для скота, поэтому везде, где скотные дворы были, он пошел. А косить его, особенно в жаркую погоду, не пойдешь — будут ожоги. Скот его ест, только пока он молодой. И он продолжает расти», — рассказывает Галина Конечная.

Естественно, с сорняком ежегодно идет борьба. Поливают химикатами вдоль дорог, обрабатывают большие территории. Но главный залог успешной борьбы с ним — обработанная земля. «Где сельхозугодья перепахивают, там его нет. В Белоруссии его нет. Там вся земля в чьем-то ведении, и владельцы участков при наличии на них сорняка получают штрафы. А у нас много заброшенной земли. Чья она? Бывшего колхоза, которого давно нет. Между колхозниками ее распределили. А многих уже и в живых нет, а за землю никто не отвечает», — говорит она.

Что не так с люпином?

Еще одним инвазивным видом растения, распространенным в Псковской области, является люпин. Фиолетовые люпиновые луга, где псковичи любят делать фотографии, — это заполоненное инвазивным растением пространство.

«Его сеяли, чтобы обогатить почву. Это бобовое растение, которое быстро вырастает. А у бобовых на корнях азотфиксирующие бактерии — и они обогащают почву азотом. Когда забросили эти поля, люпин полностью их покрыл. Люпин — американский товарищ, он чужой вид, которому местные не могут противостоять. У себя на родине он так себя не ведет. А тут — пожалуйста!»

По ее словам, в Великолукском и Куньинском районах местные жители жаловались, что поля заросли люпином, а скот его не ест. «То есть были удобные пастбища. А теперь все травы вытеснил этот чужой вид. Тот же борщевик на Кавказе — это кавказский вид — днем с огнем не найдете. Там он свой вид, не может пойти свободно — конкуренты его не пустят. А у нас он чужой — для него нет конкурентов. Поэтому он заполоняет все. Так же и люпин — он вытесняет естественные для этих мест растения», — поясняет Галина Конечная.

Такое воздействие на местную растительность оказывает и золотарник канадский. «Когда он покрывает поля сплошняком, там уже ничего нашего лугового не остается. Он большой, все перекрывает. А если вы хотите там коров пасти — то им там есть нечего. Это вот виды, которые меняют обстановку», — говорит специалист.

Вредный не для всех

С такими видами, меняющими местную флору, надо бороться. По словам Галины Конечной, сейчас для каждой области созданы списки инвазивных видов. Одни растения нужно уничтожать везде, другие — только в лесах, а третьи — на охраняемых территориях. Среди них есть как древесные, так и травянистые виды. Методы борьбы с инвазивными сорняками — от выкашивания до химической обработки.

Причем «вредный» для одной местности вид может быть совершенно не опасным для другой. Например, шиповник морщинистый. «Это вид родом с Дальнего Востока, но он прекрасно прижился на песчаных почвах побережья Финского залива. В Ленинградской области и Санкт-Петербурге его часто можно встретить в одичавшем виде на дюнах и в парках. Из-за своего быстрого распространения он стал серьезной экологической проблемой. Он есть и в районе Себежского озера. Но там песчаного открытого берега нет. И значит, там он особого вреда не сделает», — отметила ботаник.

Обнаружение амброзии полыннолистной в Себежском районе — это не сенсация, а всего лишь одно растение, случайно занесенное с юга. Сорняк вряд ли перевернет местные экосистемы: в нашем климате у него мало шансов захватить территории. Но в регионе опасных «пришельцев» хватает. И главный способ борьбы со многими из них — навести порядок на земле. Чем больше введенных в сельхозоборот участков, тем меньше шансов у опасных сорняков стать проблемой для Псковской области.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН