 
Общество

ВТБ определил главные угрозы от мошенников осенью

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ВТБ проанализировал сезонные сценарии мошенничества и определил главные осенние угрозы. Они маскируются под актуальные бытовые ситуации –школьные сборы, налоговые уведомления, подготовку транспорта к зиме, поиск подработки, распродажи и вакцинацию. Повод кажется вполне убедительным.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, сезонность стала для мошенников готовым сценарием: они не придумывают новый повод, а берут тот, который уже у всех на повестке, кажется привычным и не вызывает подозрений. Главными из них стали:

1.   Срочные сборы в чатах: мошенники пишут в мессенджере от имени родителей и просят перевести деньги на подарки или цветы по ссылке.

2.   Сезонная замена шин: создаются сайты-клоны известных магазинов с заниженными ценами. После предоплаты «продавец» исчезает.

3.   Фальшивые налоговые уведомления: рассылки о якобы неоплаченных налогах или штрафах с угрозой «судебного приказа». Ссылка ведёт на поддельный сайт, где собирают данные карты.

4.   Вакансии для студентов: предлагают «лёгкую» работу – наборщик текста, модератор, администратор. После собеседования просят оформить «зарплатную карту» по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт или вовлекают в дропперскую схему.

5.   Сайты-однодневки с «суперскидками», искусственные таймеры («осталось 2 часа») и поддельные отзывы. После оплаты сайт исчезает.

6.   Вакцинация от гриппа: звонят якобы из поликлиники и предлагают «срочно записаться». Просят данные полиса, паспорта или код из СМС для «электронной очереди», а затем списывают деньги.

7.   Подарочные сертификаты и бонусы: во время распродаж, включая «чёрную пятницу», мошенники в мессенджерах предлагают поддельные акции, сертификаты и промокоды, которые ведут на фальшивые сайты.

ВТБ рекомендует универсальные правила – не переходить по ссылке из сообщения и не вводить данные карты, пароли и коды из СМС на сомнительных сайтах: любую информацию о налогах, записи к врачу, акциях и вакансиях проверять только в официальных каналах.

Стоит насторожиться при слишком низкой цене, искусственной срочности и просьбах оформить карту или счёт по ссылке: проверять адрес сайта и работодателя, а товар оплачивать при получении. При любых сомнениях – прервать разговор и не сообщать персональные данные, а если данные уже переданы – заблокировать карту и обратиться в банк.

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