Политика

Иностранные наблюдатели и эксперты станут участниками онлайн-брифинга в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 15 марта, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Его участниками станут иностранные делегаты, которые прибыли в Псковскую область для участия в наблюдении за ходом голосования на выборах президента России.

В течение трех дней они посетят избирательные участки Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования (мобильный избирательный участок), организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны. Они будут работать вплоть до окончания подсчета голосов 17 марта и планируют принять участие в заседании Избирательной комиссии Псковской области по подведению итогов кампании по выборам президента РФ.

Ответят на вопросы журналистов и своими впечатлениями поделятся:

эксперт, генеральный секретарь политической партии «Единый Всегреческий фронт» Димитрис Казакис (Греция);

эксперт, член Союза журналистов России, руководитель Обсерватории политико-конституционного мониторинга России Иван Марино (Италия);

наблюдатель, директор евразийского центра компетенций и занятости, член молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества Мирлан Парханов (Кыргызстан);

наблюдатель, член Экономического, социального и экологического совета Исламской Республики Мавритания Моктар Салем Мохамед Кунейн (Мавритания);

наблюдатель, генеральный секретарь Экономического и социального совета Исламской Республики Мавритания Мухаммед Махмуд Эль Хадж Брахим (Мавритания);

эксперт, генеральный директор компании Armoni, заместитель председателя Ассоциации русской культуры Ахмет Экши (Турция);

эксперт, руководитель службы экстренного реагирования и оперативного надзора государственного предприятия «Городское жилищное строительство», политический советник Сербской Народной партии в административном округе Палилула города Белград Деян Джокич (Сербия)

эксперт, руководитель программ UNICEF и OSCE в Республике Узбекистан, советник по экономическим вопросам председателя ассоциации органов молодежного самоуправления государств-членов ЕАЭС Денис Ким (Узбекистан);

эксперт, общественный деятель, предприниматель Кулатунга Арахчилаге Буддика Лакруван Кулатунга (Шри-Ланка);

наблюдатель, директор учреждения образования «Витебский государственный технический колледж», член Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Александр Лосякин;

наблюдатель, начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома, председатель Витебской областной избирательной комиссии Дмитрий Хома.

Начало брифинга в 14.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.