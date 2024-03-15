Политика

Жалоб в первый день голосования в облизбирком не поступило - Игорь Сопов

Жалоб в первый день голосования на выборах президента России в Избирательную комиссию Псковской области не поступило. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов в информационном центре облизбиркома 15 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня в Избирательную комиссию Псковской области не одной жалобы не поступило, никаких проблем не возникло. Все прошло в штатном режиме, избиратели приходили на участки, работали буфеты, детские уголки, на участках проходили концерты, мероприятия. В целом обстановка на участках позитивная, мы с радостью ждем избирателей и завтра, и послезавтра», - сказал Игорь Сопов.

Глава облизбиркома добавил, что если избиратели почувствовали себя плохо или заболели, они могут обратиться к своей избирательной комиссии до 14.00 17 марта и попросить проголосовать на дому.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало сегодня, 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно было до 20.00. Голосование продлится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.