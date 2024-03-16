Политика

Игорь Иванов: Профсоюзы достойно выполняют функцию общественного контроля на выборах

Профсоюзы достойно и профессионально выполняют функцию общественного контроля на выборах президента России в Псковской области, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на пресс-конференции в центре общественного наблюдения 16 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Профсоюзы достойно и профессионально выполняют свою функцию, функцию общественного контроля. Голосование проходит в штатном режиме. Наблюление организовано на высшем уровне», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12.00 16 марта составила 30,07% (без учета ДЭГ), цифра растет.

Сразу после пресс-конференции Игорь Иванов отправился на избирательный участок, чтобы проголосовать.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.