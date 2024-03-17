Политика

Явка на выборах президента России достигла 60 процентов

Явка на выборах президента России в третий день голосования к 9:28 мск в целом по стране составила 60 процентов, пишет РИА Новости со ссылкой на ланные ЦИК России.

На выборах в 2018 году, когда голосование проходило в один день, явка к 10:00 мск составляла 16,55 процента, к 12:00 мск — 34,72 процента, к 17:00 мск — 51,9 процента. При этом после обработки 99,83 процента протоколов участковых комиссий она превысила 67 процентов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня — 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.