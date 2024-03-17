Первые данные ЦИК: Путин набирает 87,86 процента голосов

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,86% на выборах президента России, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки 26,07% протоколов.
Это рекордный результат в истории современной России. В 2018 году Путин набрал на выборах 76,69%, в 2012 — 63,6%, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%, пишет РИА Новости.
Депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов набирает 3,86% голосов, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков - 3,76%, глава ЛДПР Леонид Слуцкий - 2,97%