Владимир Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов.
Фото: пресс-служба Кремля
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, пишет РИА Новости.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 84,25% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 5,90% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 4,86% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,32% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.