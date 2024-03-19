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Политика

«Гонки по вертикали»: о проигравших и бенефициарах президентских выборов

19.03.2024 18:14|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию информационно-аналитической программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

Здравствуйте! В эфире программа «Гонки по вертикали» с обзором за неделю, какие бывают нечасто - раз в шесть лет. Естественно, я про выборы президента - это, как принято говорить, главное событие года и всего электорального цикла. Впервые главу государства россияне выбирали три дня, с использованием технологии ДЭГ и в условиях т.н. новой политической реальности. Главный итог вы наверняка знаете - так что поберегу эфирное время и в этой части остановлюсь коротко только на результатах в нашей, Псковской, области. 

Явка - под 69%, результат за «основного кандидата» - порядка 85 процентов, что является региональным рекордом за все десятилетия проведения президентских выборов.

Как заявил по горячим следам губернатор Михаил Ведерников, такого результата не было никогда - и понятно, что главные бенефициары тут: в очередной раз продемонстрировавший умение решать задачи в самых разных условиях политический вице-губернатор Александр Серавин и председатель облизбиркома Игорь Сопов - избирательные комиссии отработали четко, нарушений и жалоб нет.

В целом результат в Псковской области показан убедительный - он выше, чем в большинстве регионов Северо-Запада и многих субъектах Российской Федерации в целом. А то, что нам далеко до регионов-лидеров с их заоблачными «девяносто пять плюс» за Владимира Путина - так, думаю, оно и к лучшему. Представляю, что происходило бы, покажи Псковская область подобный результат - сколько шума было бы, а Система этого не любит - однако и аутсайдером быть не надо. Так что в Доме Советов, безусловно, могут быть удовлетворены результатами. 

Как могут быть довольны итогами выборов и региональные руководители тех партий, которые выставили своих кандидатов - я про первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко, регионального координатора ЛДПР Антона Минакова и председателя областного отделения «Новых людей» Андрея Маковского. Наверняка никто из них по шапке не получит, оргвыводов не будет - даже наоборот: видимо, похвалят, ведь в Псковской области у кандидатов - коммуниста Николая Харитонова, Владислава Даванкова из «Новых людей» и либерал-демократа Леонида Слуцкого результаты выше средних по стране.

И тут следует напомнить, что за последние месяцы региональным партийным лидерам от нас, журналистов  доставалось - бывало, критиковали их, указывали на ошибки, где-то подзуживали, призывали быть активнее. «Что делать? Такова се ля ви, как говорят у них», как выражался герой популярного фильма .При этом, как всегда, мы давали возможность высказаться, цитировали их на сайте и в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей, приглашали на программы и круглые столы в прямом эфире «ПЛН FM».

И я рад, что партийные лидеры понимали всё правильно, прислушивались к критике, делали выводы, проводили работу над ошибками - как итог, показатели у них лучше, чем у коллег в других регионах.

А теперь предлагаю взглянуть на итоги выборов в разрезе муниципальных образований. Традиционно все смотрят на показатели в конкретных городах и районах, кто сколько дал в общую копилку - кто лидер, а кто аутсайдер. Так вот, самая высокая явка отмечена в Стругокрасненском районе - 86,41%, Великолукском районе - 83,51%, Печорском районе - 82,57%, Усвятском районе - 80,50%, Палкинском районе - 79,39%.  Наиболее низкая явка отмечена в Великих Луках — 58,07%, Далее: Порховский район — 61,10%,  Псков, Пустошкинский и Дедовичский районы — 63 с «копейками».

Интересно, что показатели явки в целом коррелируют с уровнем поддержки за основного кандидата. То есть: сумели мобилизовать народ на выборах - массово пришел, дал высокий процент за победителя. Что касается голосования за действующего президента, то тут все перевалили за 80%. Разброс минимален. Наилучший результат — снова у Струг Красных — почти 90 процентов. Худший — в Великих Луках — 80,83%. Не сомневаюсь, что впереди - детальный анализ результатов в муниципальных образованиях с «разбором полетов» и выводами, которые, конечно же, важно сделать в преддверии новых выборов.

Следующая большая федеральная кампания - парламентская - пройдет только в 2026 году, а до этого - муниципальные кампании в городах и районах, которые ждет еще и муниципальная реформа.

Правда, относительно ее хода и сроков по-прежнему много вопросов, в этом уравнении много неизвестных - и связано это с тем, что пока неизвестно, когда будет принят федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти», призванный окончательно встроить МСУ в вертикаль власти, сделать модель управления на местах более простой, одноуровневой и - главное - подчинить глав губернаторам.

Напомню, что в Псковской области, как и в ряде других субъектов РФ, этот процесс уже стартовал и идет опережающим путем. В 2023 году муниципальная реформа прошла в восьми районах области.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении реформы, областные чиновники не раз заявляли, что инициатива, как и прежде, должна исходить с мест. Однако понятно, что реформа будет продолжаться - и как считают некоторые обозреватели, итоги выборов в Великих Луках могут тут дать определенный толчок к дальнейшим действиям. Как я уже отмечал в итоговом материале на Псковской Ленте Новостей, областное руководство уже давно хочет жестче встроить южную столицу региона в вертикаль власти, и реформа дает такую возможность. Один из негативных факторов завершившейся избирательной кампании - низкая явка в Великих Луках.

Очевидно, что этот показатель во втором по величине центре области негативно отразился на общей явке, которая в иной ситуации могла бы перевалить за ранее широко обозначавшиеся 70 процентов. С учетом непростых отношений областной власти и руководства Великих Лук «разбор полетов» после окончания избирательной кампании может привести к очередному витку напряженности и даже определенным оргвыводам. Хотя, возможно, в южной столице отделаются предупреждением. Подробнее эту тему обсудим в ближайшее время в статье на ПЛН.

А у меня всё. Это были «Гонки по вертикали». Будьте здоровы! И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

Александр Савенко

Теги: #гонки по вертикали
Источник: Псковская Лента Новостей
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