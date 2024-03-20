Политика

Усвятский район преобразуют в муниципальный округ

Глава Усвятского района Дмитрий Петров на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в среду, 20 марта, сообщил о предстоящем преобразовании Усвятского района в муниципальный округ. Он уточнил, что процедура, которая позволит консолидировать все возможности, усилия и финансовые средства, уже запущена. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Решение нужное, важное и своевременное, — поддержал инициативу губернатор. — Эта модель административного управления открывает много новых возможностей: помогает сэкономить значительные средства, оптимизировать работу и, самое главное, дает возможность главе муниципального округа быстро принимать кадровые решения тогда, когда это необходимо».

Михаил Ведерников попросил Дмитрия Петрова провести разъяснительную работу с населением и рассказать о целях и преимуществах преобразования, об опыте других муниципалитетов, которые уже работают по этой модели управления.

Губернатор, пользуясь случаем, также поблагодарил жителей Усвятского района за активность на выборах президента России. «Явка в районе составила 80,5%, за Владимира Путина жители отдали 86,13% голосов. Это один из самых высоких показателей в Псковской области», — обратил внимание Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что шесть районов Псковской области станут муниципальными округами в 2024 году, в их числе также Гдовский район.

Смотрите также Шесть районов Псковской области станут округами в 2024 году

Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.

В регионе уже появились Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский муниципальные округа.

Ранее заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин сообщил, что законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти рассматривают в Госдуме. Если он будет принят, все районы Псковской области переведут в муниципальные округа.