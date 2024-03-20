Политика

Путин обратился к россиянам после обнародования официальных итогов выборов

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после того, как Центризбирком обнародовал официальные итоги голосования на президентских выборах в стране.

«Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной, ведь по большому счету мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше, выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что поддержка сограждан для него важнее победы и пообещал сделать все, чтобы оправдать их доверие, пишет РИА Новости.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.

Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов - 4,31%, Владислав Даванков - 3,85%, Леонид Слуцкий - 3,20%. Явка составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России.

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Напомним, самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.