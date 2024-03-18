Политика

Псковская область занимает третье место по поддержке Путина в СЗФО

Самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Наибольшую поддержку на выборах Путину оказали жители Ленинградской области, там за действующего президента проголосовали 999 457 избирателей (86,36%). На втором месте идет Калининградская область, за Путина отдали голос 508 100 человек (85,44%).

На четвертом месте по поддержке Путина Мурманская область - 313 654 человека, 83,21% избирателей, далее идут Новгородская область (257 874 человека, 82,06%), город Санкт-Петербург (2 295 728 человека, 81,65%), Республика Коми (286 657 человек, 80,49%), Вологодская область (516 554 избирателя, 79,74%), Архангельская область (436 111 человек, 79,25%), Ненецкий автономный округ (22 480 избирателей, 79,08%), Республика Карелия (197 698 человек, 78,9%).

По явке на выборы Псковская области в СЗФО оказалась на 6 месте, здесь на выборах президента России проголосовали 68,6% избирателей (342 890 человек). Наивысшая явка отмечена в Ленинградской области (проголосовали 1 158 467 человек, 80,63%), Вологодская область (751 860 избирателей, 75,95%), город Санкт-Петербург (2 826 165 человек, 74,39%), Мурманская область (441 374 человека, 73,66%), Калининградская область (658 630 избирателей, 72,33%). На седьмом месте по явке Новгородская область (347 719 избирателей, 68,45%), далее Архангельская область (646 471 избиратель, 68,18%), Республика Карелия (289 774 человека, 59,36%), Ненецкий автономный округ (26 352 человека, 58,14%), Республика Коми (348 579 избирателей, 57,27%).

Напомним, голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.