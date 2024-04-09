Политика

Николаю Козловскому присвоено звание «Лучший руководитель органа местного самоуправления»

Главе города Великие Луки Николаю Козловскому присвоено звание «Лучший руководитель органа местного самоуправления». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фотография предоставлена пресс-службой администрации Великих Лук

Почетное звание Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Николаю Козловскому присвоено за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие местного самоуправления.

Диплом о присвоении звания вручил главе Великих Лук председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов на собрании Ассоциации малых и средних городов России в Москве на базе «Высшей партийной школы» «Единой России».