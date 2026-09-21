Рейтингомер: дело Бабинина в суде, экотехнопарк в тумане и лузеры на выборах

Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Сегодня в центре внимания неделя, на которой проходили выборы, поэтому большая часть номинантов — участники избирательного процесса.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Владимир Бабинин

На фото: Владимир Бабинин / «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-директор футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Уголовное дело в его отношении повторно поступило в суд. По версии следствия, спортивный функционер, используя свое служебное положение, присвоил почти 470 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Также ему вменяется совершение преступных действий, направленных на хищение бюджетных средств, путем злоупотребления доверием работников администрации на общую сумму более 282 тысяч рублей.

-4 Игорь Шатурный

Минус четыре ставим вице-губернатору Игорю Шатурному, курирующему в правительстве региона вопросы ЖКХ и строительства. Причина — в становящихся всё более неопределенными перспективах сдачи в эксплуатацию долгожданного и многострадального экотехнопарка. Как сообщают масс-медиа, окончание строительства не запланировано пока даже на 2027 год, в соответствующих документах конкретный срок вообще не значится.

-3 Ирина Белоконь

Минус три отправляем главе областного управления Федеральной антимонопольной службы Ирине Белоконь. Как и прежде отмечаем отсутствие внятной публичной реакции антимонопольщиков на актуальные поводы. Теперь - из-за скачка цен на газ на заправках: как сообщали автомобилисты, цена подскочила сразу на 10 рублей за ночь.

-2 Дмитрий Михайлов

На фото Дмитрий Михайлов справа

Опять двойка в дневнике секретаря псковского обкома КПРФ Дмитрия Михайлова. На выборах в Госдуму и Заксобрание Псковской области он вчистую проиграл в одномандатных округах. Не проходит коммунист в региональный парламент и по списку КПРФ. Теперь, чтобы товарищ Михайлов остался в Собрании, надо, чтобы кто-то из стоящих выше его в списке - первый секретарь обкома Петр Алексеенко или креатура ЦК Степан Белов - отказался от мандата. Запасаемся попкорном.

-1 Павел Бикташев

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Минус один уходит руководителю Псковского регионального отделения партии «Родина» Павлу Бикташеву. «Родина» неудачно выступила на выборах в Законодательное Собрание региона, получила всего около процента голосов избирателей, а у самого Павла Бикташева - последнее место в одномандатном округе.

0 Игорь Романов

Нейтральную оценку получает секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. С одной стороны, «Новые люди» в Псковской области улучшили результат и сохранили представительство в Собрании, благодарю чему господин Романов получит депутатский мандат. С другой стороны, очевидно, что это не заслуга реготделения партии — всё благодаря бренду, федеральным лидерам и снятию «Яблока», из-за чего часть протестного электората голосовала за НЛ.

+1 Владимир Никитин

Плюс один заработал экс-депутат Госдумы, бывший лидер псковских коммунистов Владимир Никитин. Он написал новую книжку под названием «Что такое Россия?». Понятно, что отношение к творчеству Владимира Степановича может быть абсолютно разным, но отмечаем его активность и стремление найти ответы на сложные вопросы.

+2 Антон Минаков, Наталья Тудакова

Плюс два заслужили региональные руководители двух оппозиционных партий. Координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков вернул партию на третье место по итогам выборов в Законодательное Собрание, при этом либерал-демократы заметно улучшили свой результат по сравнению с предыдущими выборами-2021.

А лидер псковских эсеров Наталья Тудакова может занести в свой актив яркую кампанию партийцев, благодаря чему партия набрала более 6 процентов голосов и сохранила представительство в областном парламенте.

+3 Антон Мороз

Плюс три ставим депутату Псковской гордумы Антону Морозу. Он хорошо провел кампанию по выборам в Государственную Думу. Притом, что баллотировался в составе партийной группы «Единой России», лично активно участвовал в предвыборных мероприятиях и был очень заметен. Так что, мандат депутата Госдумы, который, по предварительным данным, получит псковский партиец, будет заслуженным.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре получает секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Тем самым отмечаем уверенную победу партии в Псковской области и самого политика в 150-м одномандатном округе на выборах в российский парламент.

+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня ставим председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову. Разумеется, за безупречную организацию выборов 18-20 сентября и креатив, в том числе пришедшееся по душе самым юным будущим избирателям детское голосование.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.