Выборы и мобилизация

Результаты прошедших 18-20 сентября парламентских выборов абсолютно закономерны и ожидаемы. Итоги трехдневного голосования не принесли никаких сенсаций - тем удивительнее, что сейчас находятся те, кто говорит: мол, мы ждали чего-то другого. В условиях, когда страна ведет боевые действия и находится в состоянии гибридной войны с коллективным Западом, выборы только и могли принести такой результат.

Вся избирательная кампания прошла по четкому и понятному сценарию, она стала примером мобилизационной политики, когда от всех требуется объединиться и продемонстрировать как внутри страны, так и миру, что, выражаясь слоганом из АПМ «Единой России», «мы едины, значит - непобедимы». Это было лейтмотивом всей кампании, мысль о необходимости сплочения ради общей победы власти стремились донести до избирателей всеми возможными способами. Распространялась эта главная тема не только на партию власти, но и на весь политический класс, и даже шире - на всё общество. Поэтому ожидать в сложившихся условиях победы неких представителей оппозиции, придерживающихся иного взгляда на происходящее, было просто нелепо. Этого и не произошло. Иначе можно было выборы не проводить вообще.

При достаточно высокой явке (более 50%), «Единая Россия» улучшила свои показатели по сравнению с предыдущими выборами 2021 года - как в целом по стране, на выборах в Госдуму, так и в Псковской области, где формировался состав Законодательного Собрания. Уровень поддержки единороссов в регионе заметно превысил 50-процентную отметку (пять лет назад было 39,61%). Если посмотреть электоральную статистику последних десятилетий, то здесь мы наблюдаем волны и определенные колебания рейтинга партии власти. Сейчас электоральная поддержка на подъеме, что объясняется как теми условиями, о которых было сказано выше, так и мощной агитационной кампанией. Перед выборами вновь была продемонстрирована связка «президент - партия»: Владимир Путин неоднократно продемонстрировал свою поддержку ЕР, в том числе дважды выступив на предвыборных съездах «медведей». На уровне региона сыграла свою роль связка ЕР с главой области Михаилом Ведерниковым, который вновь возглавлял список партии на выборах в Заксобрание. Напомним, что незадолго до выборов прошла встреча президента с псковским губернатором, что явилось очевидным свидетельством поддержки регионального руководителя и его команды со стороны главы государства.

Единороссы шли на выборы как «команда губернатора», и в АПМ это постоянно подчеркивалось: партия президента - команда губернатора - победа будет за нами.

Что касается системной оппозиции, то она не сумела не то что дать бой партии власти, но сработала формально и даже ухудшила свои позиции. Почему это произошло, что не сработало? Ведь, казалось бы, в обществе есть усталость от событий последних лет, в том числе от СВО, закручивания гаек, многочисленных запретов и ограничений, ухудшения качества жизни, присутствует запрос на перемены и недовольство по поводу перманентного социально-экономического кризиса. Очевидно, что разразившийся летом топливный кризис очков власти тоже не добавил. Но все эти факторы не сработали, о чем свидетельствуют результаты голосования.

Конечно, можно как угодно относиться к выборам, говорить об их манипулятивном характере, но мы оперируем фактами. А они в том, что все эти моменты ничего не принесли оппозиции. По нашему мнению, произошло это по той причине, что реально существующие проблемы и явления не были напрямую связаны с кампанией, никто из ее участников не взял их на вооружение (возможно, кому-то просто не дали этого сделать). Проще говоря, те же коммунисты вместо того, чтобы говорить о создании комитета по спасению Мадуро, защите мавзолея Ленина и прочих неактуальных для людей вещах, должны были поднимать острые темы - говорить о том, что люди обсуждают на кухнях и в общественном транспорте: о ценах, росте тарифов, размере пенсий и т. д. Вот с этими темами надо было идти в народ, проводить акции, объяснять и убеждать. Да, это опасно, и для некоторых коммунистов в других регионах такие действия и заявления обернулись проблемами, но без этого достучаться до людей и побудить их голосовать за компартию не получится. А псковские коммунисты фактически слили кампанию. Как мы неоднократно отмечали, с 2016 года они сдают свои позиции и неуклонно теряют поддержку избирателей. В этот раз, хоть и остались вторыми, но провели очень блеклую, незатратную и невнятную кампанию, без креатива, заметных АПМ и работы в округах, как итог - вновь ухудшили свои результаты (13,38% против 20,74% на предыдущих выборах). Наверняка их результат по итогам трехдневного голосования был бы еще хуже, если бы не снятие «Яблока». Оно привело к тому, что часть протестного электората, как и прогнозировали эксперты, проголосовала за коммунистов - тем самым они выразили социальный протест.

Как мы и прогнозировали, достаточно сильно на выборах выступили либерал-демократы. Они получили в Псковской области 10,39% (на прошлых выборах было 8,9%) и вернулись на третью позицию. Причина уверенного выступления - и в бренде партии Владимира Жириновского, и в активности регионального координатора Антона Минакова, за последние годы превратившегося в достаточно яркого и опытного политика. Однако для ЛДПР по-прежнему актуальна проблема отсутствия крепких партийцев в округах. Так или иначе, либерал-демократам лишь немного не хватило, чтобы добиться цели и обойти КПРФ.

Еще одним бенефициаром снятия «Яблока» наряду с компартией стали «Новые люди» - в итоге они получили в Псковской области 8,4%. Это на пару процентов больше, чем было на предыдущих выборах в нашем регионе, но недостаточно для того, чтобы догнать ЛДПР. Секрет успеха «Новых людей» понятен. При отсутствии в бюллетене для голосования других политобъединений, которые выглядели бы в глазах части протестного электората достойными поддержки, НЛ воспринимались как альтернатива другим партиям системной оппозиции. Это своего рода «выбор от безнадежности».

«Справедливая Россия» вновь «на бровях» вползла в Госдуму и областное Собрание (6,08%). Отдаем должное руководителю регионального отделения партии Наталье Тудаковой, вместе с депутатом Госдумы Алексеем Чепой организовавшей достаточно яркую и заметную кампанию, но очевидно, что команде нового руководителя СР в Псковской области не хватило политического веса. Показатель партии ниже, чем был при ее предшественнике Олеге Брячаке, но надо понимать, что Брячаки - вначале Михаил, а затем Олег - работали в псковской политике около четверти века, они сами по себе стали региональным брендом. Возможно, негативно на результате СР отразилось и то, что в последние годы, до весны 2026-го, партия не вела в области активной работы и была фактически незаметна. Брячак из острого оппозиционера превратился в лояльную губернатору фигуру. Остается только догадываться, как партия выступила бы при прежнем руководителе, который не так давно грозился, в том числе в адрес облизбиркома - мол, так себя проявим, что мало никому не покажется.

Выборы в Псковской области прошли без нарушений и скандалов. Избирательная система во главе с председателем комиссии Игорем Соповым отработала эффективно, активно и креативно. Выборы-2026 многим запомнятся благодаря политзабегу, детскому голосованию и другим ярким находкам облизбиркома.

Что касается снятого судом с выборов «Яблока», то партийцы пытались сделать всё, что возможно в нынешних условиях, но перепрыгнуть через шлагбаум невозможно. В нынешней общественно-политической ситуации им ничего не светит. «Красный свет» на выборах был реализован. Но при этом «Яблоко» смогло принять участие в выборах, что для партии сейчас важно, как способ самосохраниться.

К сожалению, в законодательном Собрании теперь не будет прежнего количества партий - большее количество голосов создает большую полифонию. Еще раз повторимся: снятие «Яблока» предопределило более высокий уровень поддержки КПРФ и «Новых людей». Из условных 15-20 процентов - часть избирателей, возможно, осталась дома, а другие на выборы пришли, но были вынуждены выбирать между компартией, «Новыми людьми» и, не исключено, другими партиями.

Так или иначе, полученные оппозиционными партиями проценты практически никак не повлияют на общий расклад и количество депутатских мандатов. Как мы писали ранее, для того чтобы выполнить задачу по увеличению фракций оппозиционным объединениям необходимо было биться в одномандатных округах, а этого не произошло. Как и пять лет назад, единороссы забрали здесь все 13 мандатов (100%). Произошло это даже в тех одномандатных округах, где могли быть батлы и, как считалось, у оппозиции были определенные шансы (например, в седьмом округе, где оппозиционными партиями был выдвинут целый ряд известных политиков - яблочник Александр Конашенков, экс-секретарь обкома КПРФ, ныне эсер Александр Ножка и другие, в результате уверенно победил ветеран СВО, выпускник программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко).

Таким образом, никто из оппозиции не выиграл в округах и не принес своим партиям «лишние» депутатские кресла. Хуже того - лишь единицы представителей оппозиционных партий были заметны. Кампания же их оппонентов - единороссов, может быть, и не отличалась особым креативом и яркостью, но оказалась весьма эффективной. Это касается и всей партии, и ее кандидатов в одномандатных округах - как в областное Заксобрание, так и в Государственную Думу.

Отметим, что депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, несмотря на то, что уже третий раз шел на парламентские выборы, за многие годы объехал область вдоль и поперек, всё равно в этот раз лично мотался по округам, встречался с людьми, вел с ними прямой разговор. Наверное, он мог бы как некоторые коллеги поехать в отпуск, но отрабатывал на всю катушку - и результат налицо. Уровень поддержки более 50 процентов. Также отметим личное участие в парламентской кампании депутата Псковской гордумы Антона Мороза. Будучи кандидатом по списку, он тем не менее был активен и заметен. В целом, в отличие от прежних кампаний, когда статусные единороссы зачастую отбывали номер и, по образному выражению прежнего губернатора, лежали в теплой ванне, сейчас все впахивали.

Самый наглядный пример в этом отношении - глава Пскова Борис Елкин. Он не отсиживался в кабинете, а активно участвовал в кампании, способствовал достижению поставленных целей и решению задач.

Всем этим в совокупности и объясняется полученный единороссами результат - те высокие проценты, которые скоро трансформируются в депутатские мандаты и руководящие посты в Законодательном Собрании нового созыва. Каким тут будет расклад и кто может получить высокие кресла, мы расскажем в ближайшие дни в публикации на сайте Псковской Ленты Новостей.

Александр Савенко