Александр Козловский признан избранным депутатом Госдумы от «Единой России» по округу №150

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский признан избранным депутатом Госдумы по округу №150 в соответствии с итоговым протоколом Избирательной комиссии Псковской области, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Александр Козловский набрал более 50% голосов.

В 150-м одномандатном избирательном округе на кресла депутатов Госдумы претендовали девять кандидатов: партия «Единая Россия» выдвинула Александра Козловского, от КПРФ – Дмитрий Михайлов, от ЛДПР – Антон Минаков, от партии «Новые люди» был выдвинут Игорь Романов, от партии «Справедливая Россия» – Наталья Тудакова, от партии «Родина» Павел Бикташев, от «Партии пенсионеров» – Михаил Иванов, от партии «Зеленые» Кирилл Сорокин, от партии «Яблоко» – Евгений Васильев.

Напомним, в 2021 году на выборах в Государственную Думу кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский был признан победителем по округу №148. Он набрал 88 032 голоса (38,68%).